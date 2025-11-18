Türkiye'nin konuştuğu 'zehirlenme' faciasında yeni gelişme: Kokoreç ve midye örneklerinin sonuçları çıktı

İstanbul Ortaköy'deki restoranda yemek yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Fatih'te konakladıkları otelden hastaneye kaldırılan Kadir Muhammet (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in yaşamını yitirmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Dün midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O, üzerlerine atılı suçtan tutuklanmalarına karar verildi.

TEST SONUÇLARI

Savcılığın sevk yazısında kokoreççi ve midye tezgahından alınan numunelerin sonuçlarına da yer verildi.

Yazıda, şüpheli E.E'nin G. K. isimli işletmesinden ve şüpheli Y.D'nin midye tezgahında mevcut olayla ilgili tüketilen ürünlere yönelik alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı, ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık bir buçuk gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı ifade edildi.

ANALİZ RAPORU HENÜZ SONUÇLANMADI

Yazıda, şüpheli F.M.O'nun kafe işletmesinden ve şüpheli F.T'nin kuruyemiş baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği kaydedildi.