Türkiye’nin sanat enerjisi Venedik’te: Trendyol Sanat dünyaca ünlü bienalin sponsoru oldu!

Türkiye’de çağdaş sanatın geniş kitlelere ulaşması için dijital alanda öncü bir rol üstlenen Trendyol Sanat, 2026 yılı itibarıyla rotasını uluslararası sahneye kırdı. Sanat takviminin en prestijli etkinliklerinden biri kabul edilen Venedik Bienali’ndeki Türkiye Pavyonu’na destek veren platform, yerli sanatsal üretimin dünya vitrinine çıkmasına katkı sağlıyor.

TÜRKİYE PAVYONU ARSENALE’DE SANATSEVERLERİ BEKLİYOR

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Pavyonu, bu yıl sanatçı Nilbar Güreş’in “Gözlerinizden Öperim – A Kiss on the Eyes” başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Trendyol Sanat’ın desteğiyle hayata geçen sergi, 9 Mayıs – 22 Kasım tarihleri arasında Venedik’in ana mekanlarından Arsenale’de ziyaret edilebilecek.

AHMET ERTUĞ’UN KADRAJINDAN "VENEDİK VE İSTANBUL"

Uluslararası açılımını bienal ile sınırlı tutmayan Trendyol Sanat, ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Ertuğ’un "Beyond the Vanishing Point" sergisinin de ana destekçisi oldu. Venedik’teki Le Stanze della Fotografia’da açılan sergide, İtalya’nın tarihi yapılarıyla birlikte Türkiye’den Ayasofya’nın anıtsal kubbesi de yer alıyor. İstanbul ve Venedik arasındaki mimari sürekliliği belgeleyen bu eserler, İtalyan medyasında da geniş yankı buldu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDEN SOSYAL FAYDAYA

2021 yılında sanatı toplumsal faydaya dönüştürme amacıyla kurulan Trendyol Sanat, bugün 150’den fazla sanatçının bine yakın eserine ev sahipliği yapıyor. Platformun öne çıkan çalışmaları ise şöyle:

Genç Sanatçılara Alan: BASE, MamutArt ve Contemporary Istanbul gibi organizasyonlarla partnerlik yaparak yeni mezun ve bağımsız sanatçılara dijital vitrin sunuluyor.

Usta İsimlerle İş Birliği: Devrim Erbil’den Ardan Özmenoğlu’na, İsmail Acar’dan Ekrem Yalçındağ’a kadar Türk çağdaş sanatının önemli temsilcilerinin eserleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor.

Sanat İyileştirir: Depremzede öğrencilerin eğitimine kaynak sağlamak amacıyla oluşturulan "Umut" koleksiyonu gibi projelerle sanat, sosyal sorumlulukla birleşiyor.

"KOLEKSİYONERLİK KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞIYOR"

Trendyol Sanat, sadece bir satış platformu olmanın ötesinde, farklı disiplinlerdeki eserleri erişilebilir kılarak Türkiye’de koleksiyonerlik kültürünün tabana yayılmasına öncülük ediyor. Sanatseverler; resimden heykele, cam sanatından illüstrasyona kadar pek çok eseri Trendyol mobil uygulaması üzerinden inceleyip keşfedebiliyor.