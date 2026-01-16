Türkiye’nin üçüncü kentine sembolik bütçe: 'İzmir cezalandırılıyor'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 2026 Yatırım Programı’nda İzmir’e ayrılan sembolik ödenekler CHP’nin sert tepkisini çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, toplam proje maliyeti 21 milyar 12 milyon 956 bin lira olan Halkapınar-Otogar Metro Hattı’na yalnızca 3 bin lira, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın deprem güçlendirmesine ise 5 bin lira ödenek ayrılmasının “iktidarın kamu yatırımlarına yaklaşımını açıkça ortaya koyduğunu” söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise “Türkiye’nin üçüncü büyük kentinin bütçede yok sayılması tesadüf değil, bilinçli bir siyasi tercihtir” diyerek iktidarın İzmir’e yönelik tutumuna tepki göstererek gazetemize açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kararla kamu yatırımlarına ayrılan ödeneklerin netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 2026 yatırım planında Halkapınar-Otogar metro projesine yine sadece 3 bin lira ödenek ayrıldı. İzmir Havalimanı Deprem Güçlendirmesine ise 5 bin TL ödenek ayrıldı.

İktidarın sık sık dile getirdiği yüksek büyüme söylemleriyle sahadaki gerçeklerin örtüşmediğini ifade eden Karabat, ayrılan ödeneklerin bunun açık göstergesi olduğunu söyledi. Karabat, “Türkiye çok büyük ve güçlü bir ülke. Kaynaklar açısından da zengin. Ancak mesele bu kaynakların doğru ve verimli kullanılıp kullanılmadığıdır. Bugün ulaşım ve altyapı yatırımlarına dahi kaynak ayıramayan bir tabloyla karşı karşıyayız. Hızlı büyümeden, yüksek büyümeden bahsedenler bugün Türkiye’de ulaşım ve altyapı yatırımlarını yapamaz hale gelmiş durumda. Bu rakamlar, iktidarın bu alanda ne kadar zorlandığının açık bir göstergesidir” diye konuştu.

“METROLARI DURDURAN ANLAYIŞ BUGÜN DE DEVAM EDİYOR”

Daha önce de benzer uygulamaların yaşandığını hatırlatan Karabat, İstanbul’daki metro projelerine dikkat çekti. Merkezi iktidarın geçmişte metro inşaatlarını durdurduğunu ve bunun kamuya ağır bedeller ödettiğini belirten Karabat, aynı anlayışın bugün bütçelere yansıdığını ifade etti.

Karabat, “İstanbul’da metroları durduranlar, büyük tazminatlar ödenmesine sebep olanlar bugün de yatırım bütçelerini kısmış durumdalar” dedi.

CHP’nin iktidara gelmesi halinde kamu kaynaklarının halkın yararına kullanılacağını vurgulayan Karabat, “Biz Türkiye’yi yönettiğimizde bu kaynakları daha doğru, daha verimli kullanacağız. Kaynakların halkın çıkarına, kamunun faydasına nasıl kullanılacağını dosta, düşmana herkese göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

ÇAĞATAY GÜÇ: İZMİR’E YATIRIM YAPMAMAK BİLİNÇLİ BİR SİYASİ TERCİH

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise AKP’nin İzmir’de yalnızca negatif siyaset üzerinden bir hat kurduğunu söyleyen Güç, kente yıllardır bilinçli şekilde yatırım yapılmadığını ifade etti. Güç, 2026 bütçesinde İzmir’e ilişkin hiçbir ciddi yatırım kaleminin yer almamasına tepki göstererek, “Geçen yıl da söyledik, bu yıl da aynı şeyi yaptılar. İzmir’le ilgili tek bir yatırım kararı almadılar. Bu artık tesadüf değil, bilinçli bir tercih” dedi. İzmir’in Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olduğunu hatırlatan Güç, “Anadolu’nun herhangi bir ilçesine yatırım yapılırken İzmir’in bütçede tamamen yok sayılması hepimizi rahatsız ediyor” ifadelerini kullandı.

“NEGATİF ALGIDAN BESLENEN BİR AKP SİYASETİ VAR”

AKP’li siyasetçilerin İzmir’de yalnızca kriz yaratmaya odaklandığını savunan Güç, “Amaçları İzmir’de negatif bir algı yaratmak ve bunu Türkiye genelinde sembolleştirmek. Bu siyaset anlayışı artık İzmir’de bir komedi sahnesine dönüşmüş durumda” diye konuştu.

Önceki dönemlerde her partiden İzmir’e katkı sunan siyasetçiler bulunduğunu belirten Güç, “Bugün ise sorun çözen değil, sorun yaratan bir anlayış hâkim” dedi.

“SU KRİZİ ÜZERİNDEN BAŞARI HİKÂYESİ YAZMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Güç, Devlet Su İşleri üzerinden örnek vererek, “DSİ’nin asli görevi baraj yapmakken bunu yapmıyorlar. İZSU’nun kuyu açması için izin vermiyorlar. Sonra belirli siyasetçiler devreye girip ‘biz çözdük’ diyerek bunu başarı hikâyesi gibi anlatıyor” ifadelerini kullandı.

Bu anlayışın kamu yararına da zarar verdiğini belirten Güç, “Bu sadece İzmir halkının meselesi değil, kamu kaynaklarının yanlış kullanımı meselesidir” dedi.

“TÜRKİYE DERİN BİR EKONOMİK KRİZ İÇİNDE”

Türkiye ekonomisine de değinen Güç, “Bu ülke 1990’larda dünyanın 16’ncı büyük ekonomisiydi. Cumhuriyetin birikimleri satılarak bir süre ayakta kalındı. Satacak değer kalmayınca kriz derinleşti. 2018’den sonra ekonomi tamamen geri vitese geçti” dedi.

Ülkede yaklaşık 8 yıldır sürdürülemez bir ekonomik kriz yaşandığını savunan Güç, “Bugün ülkeyi hiç yönetmeseniz, sadece bürokrasiye bıraksanız bile daha iyi bir noktada olurduk” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyaset anlayışını da özetleyen Güç, “Biz daha liyakatli, tecrübeli ve ülkesini gerçekten seven kadrolarla bu ülkenin yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu mücadelede mutlaka karşılığımızı alacağız” dedi.

Güç, AKP’li siyasetçilere de çağrıda bulunarak, “İzmir’e gerçekten sahip çıkarlarsa bu kente çok daha fazla yatırım geleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

İZMİR’E 2026 YILI İÇİN AYRILAN BÜTÇELER:

2026 Yılı Yatırım Programı’nın kabulü ve uygulanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Kararla birlikte kamu yatırımlarına ayrılan ödenekler de netleşti. Toplam proje maliyeti 21 milyar 12 milyon 956 bin TL olarak belirlenen Halkapınar-Otogar Metro Hattı için ayrılan ödenek ise dikkat çekti. Yatırım programında yer alan hatta, 2026 yılı için sembolik nitelikte bir kaynak ayrıldı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı, Halkapınar-Otogar Metrosu için yalnızca 3 bin TL ödenek ayırdı. İzmir Havalimanı Deprem Güçlendirmesine ise 5 bin TL ayırdı. Ayrıca Ödemiş–Kiraz Demiryolu ÇED–Etüt Proje: Bin TL, Selçuk–Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı: Bin TL, Urla–Çeşme Devlet Yolu: 10 bin TL, (İzmir–Turgutlu) Ayrımı Kemalpaşa–Torbalı İl Yolu: 10 bin TL, Foça Ayrımı–Seyrek–İzmir Ayrımı Yolu: 10 bin TL, Otoyol Kavşağı–Torbalı–Belevi Devlet Yolu: 250 milyon 10 bin TL ayrıldı.