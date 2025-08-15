Türkiye’nin yeşili yok oluyor! Güneyde ormanlar alevlere teslim…

Türkiye’nin güneyinde Mersin, Hatay ve Osmaniye’de orman yangınları kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle binlerce yurttaş tahliye edildi.

MERSİN

Mersin’in Anamur ilçesi Korucuk Mahallesi’nde dün başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ve Anamur ilçelerindeki yangın bölgelerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, “18 araçla müdahaleye başladık. 2 helikopterimiz şu an havadan müdahale ediyor, 1 helikopterimiz yolda. Ovabaşı Mahallesi’ni tedbir amaçlı boşaltma kararı aldık” dedi.

Silifke’de yangın nedeniyle 6 mahalle ve bazı yerleşim alanları tahliye edildi. Toplam 984 hane boşaltılırken, 1851 kişi güvenli bölgelere götürüldü. Tahliye edilenler için pansiyon ve konaklama alanları hazırlandı. Dumandan etkilenen 1 personel ve 16 yurttaşın tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

HATAY

Suriye’nin Lazkiye, Tartus ve Hama illerinde 3 gün önce başlayan orman yangınları, rüzgârın etkisiyle Hatay’ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edildi. Hatay Valiliği, isteyenlerin geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceğini duyurdu.

Suriye’de de durum kritik. Hama’nın Gab Ovası’ndaki köyler ve Lazkiye’nin Keseb ilçesinde yangınlar sürerken, Suriye Sivil Savunması 11 ayrı noktada söndürme çalışması yürütüyor.

OSMANİYE

Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü yakınlarında çıkan orman yangını, 3 helikopter, 15 arazöz, 10 su tankı ve 115 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'deki orman yangınına müdahaleye giderken yaralanan 2 orman işçisi de hayatını kaybetmişti...