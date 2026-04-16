Türkiye okul saldırılarıyla sarsıldı: Ünlü isimlerden taziye mesajları

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’tan gelen acı haberlerle sarsıldı. Önce Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okulda yaşanan ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının şoku atlatılamamışken, ikinci acı haber Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinden geldi. Ayser Çalık Ortaokulu’na düzenlenen silahlı saldırıda; 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı.

Yaşanan bu kan dondurucu dehşetin ardından tanınmış isimler sosyal medya üzerinden taziye ve dayanışma mesajları yayımladı.

Tarkan: Yaşanan saldırılar çok üzücü ve de çok endişe verici. Çok üzüldüm. Böyle korkunç olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması, okullarda çocukların ve öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılması lazım. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere ve yakınlarına sabır ve güç diliyorum.



Nebahat Çehre: Hüzün içindeyiz. Şiddetin karşısındayız. Başımız sağ olsun.



Hadise: Kahramanmaraş'tan gelen haberler gerçekten çok üzücü. Çocukların ve öğretmenlerin hedef alınmasını anlamak mümkün değil. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı olanlar bir an önce sağlığına kavuşur umarım. Kalbim sizinle.

Demet Akbağ: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullarda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Derya Baykal: Çocuklarımızın yeri korku değil, güven olmalı. Çok üzgünüm çok... Kaybettiklerimize rahmet, yaralılara acil şifa, acılı ailelere başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

Burcu Özberk: Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden çocuklarımıza ve değerli öğretmenlere ve vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır versin. İki gündür yaşanan bu korkunç saldırıyı anlamamakla birlikte büyük bir üzüntü yaşıyorum. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın.

Gupse Özay: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.

Anıl Altan: Kaybettiklerimiz canlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar dilerim. Yaralılar ve etkilenenlere geçmiş olsun. Acil şifalar Kahramanmaraş.

Alişan: Allah'ım sen sabır ver. Hayatını kaybeden öğretmenlerimizin, yavrularımızın ailelerine sabır diliyorum. Hepsinin mekânları cennet olsun. Ne oluyor bize? Bu çocukları kim kullanıyor? Kimler tarafından kullanılıp böyle eylemler yapıyorlar? Ne olur sahip çıkalım çocuklarımıza. Kimlerle geziyorlar, kimlerle arkadaşlık ediyorlar, ne izliyorlar takip edelim. Çok üzgünüm çok...

Hülya Koçyiğit: Okullara yönelik yaşanan korkunç saldırılarda ne yazık ki hayatını kaybeden evlatlarımıza ve eğitmenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm eğitim camiasına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Acımız çok büyük.

Fırat Tanış: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta saldırılar sonucu hayatını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı evlatlarımıza ve öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum.

Türkan Şoray: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara saldırıda, bugün annelerin ve sabah okula öperek gönderdikleri çocukları eve geri dönmeyecekler. Acılarını yüreğimden paylaşıyorum. Onlara dayanma gücü diliyorum. O öğretmenimiz artık öğrencilerine ışık saçamayacak. Bu yaşananlar hepimizin ortak acısı. Şaşkınım ve çok üzgünüm. Sözün bittiği yerdeyiz. Yaralanan öğrencilerimize de acil şifalar diliyorum.

Edis: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan haince saldırılar çok üzücü. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Demet Özdemir: Çok üzgünüm. Artık kelimem kalmadı. Kelimeler boğazıma düğümlendi. Başımız sağ olsun.

Zeynep Bastık: Kahramanmaraş'ta bir okulda, eğitim-öğretim yuvasında, bir öğrenci tarafından planlanan ve gerçekleştirilen bu hain saldırı gerçekten çok yıkıcı ve çok yaralayıcı. Çok, çok üzgünüm. Tüm hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Burak Yörük: Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun.