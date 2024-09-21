Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu'ndan çalıştay öncesi açıklama: 'Eğitimde temel eşitlik meselesidir'

Yayınlanma: 21.09.2024 - 13:37

Güncelleme: 21.09.2024 - 13:37

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, 'Ücretsiz okul yemeği hemen şimdi' başlıklı çalıştayı öncesinde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Her öğrencinin sağlıklı bir öğün yemek ile temiz suya erişiminin devlet tarafından karşılanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

Yapılan açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, ülkede eğitimin en temel sorunlarından birisinin öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen yetersiz beslenme ve temiz suya erişim sorunu olduğunu belirtti.

Milyonlarca çocuğun, ekonomik yetersizlikler ve ailelerin gelir düzeyindeki eşitsizlikler nedeniyle sağlıklı ve dengeli beslenme imkanından mahrum olduğunu vurgulayan Irmak, “Türkiye, OECD ülkeleri arasında çocuk yoksulluğunda ilk sıradadır. Son dönemde çok hızlı artan yoksullaşma sağlıklı beslenme alışkanlığının çocukların sadece büyüme ve gelişiminde değil, okul başarısı üzerinde de son derece etkili olduğu bilinmektedir" dedi.

“OKULLARDA TEMİZ SUYA ERİŞİM EĞİTİMDE TEMEL EŞİTLİK MESELESİDİR”

Irmak, her öğrencinin sağlıklı ve dengeli beslenme ve temiz suya erişim hakkına sahip olması talebi toplumun geniş kesimlerinin yüksek sesle dillendirdiği bir talep olduğunu belirterek, “Okullarda temiz suya erişim, çocuklarımızın sağlığı için en temel gereksinimlerden biridir. Ancak, birçok okulumuzda su şebekeleri yeterli değildir veya su kalitesi sağlık standartlarının çok altında kalmaktadır. Öğrenciler, bu temel haklarından mahrum kaldıklarında su yoluyla bulaşan hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm okullarda temiz içme suyu sağlanması, sağlık ve hijyen standartlarının yükseltilmesi Millî Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli görevidir. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda öğrenim görmeleri ve güvenli suya erişebilmeleri, eğitimde temel bir eşitlik meselesidir” diye ifade etti.

“GEREKLİ ADIMLAR DERHAL ATILSIN”

Okullarda sunulacak ücretsiz bir öğün yemeğin ve temiz su uygulamasının giderek yoksullaşan ailelerin sırtındaki yükünü hafifleteceğini belirten Irmak, “MEB, çocuklarımızın sağlıklı gelişimi ve eğitim sürecinin sağlıklı işlemesi için, öğrencilerin beslenme sorununu çözmek için ayrı bir bütçe ayırmak durumundadır. Taşımalı eğitim yapan okullarda bile öğrencilerin beslenme sorunları çözülmemiş, hatta tasarruf tedbirleri kapsamında taşımalı eğitimde ücretsiz yemek hizmetini büyük ölçüde sınırlandırılmıştır. Her öğrencinin temiz suya ve bir öğün sağlıklı yemeğe ulaşabildiği bir eğitim sistemi, Türkiye'nin geleceğini aydınlatacak sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için atılacak en önemli adımlardan biri olacaktır" diye konuştu.

Eğitimin kamusal bir hak olduğunu hatırlatan Irmak, "Her öğrencinin sağlıklı bir öğün yemek ile temiz suya erişiminin devlet tarafından karşılanması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Bu konuda taleplerimizin siyasi iktidar ve MEB tarafından kabul edilmesini ve gerekli hazırlıkların yapılarak derhal hayata geçirilmesini talep ediyoruz" dedi.