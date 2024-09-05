Bir öğün ücretsiz okul yemeği dünyada var ancak bizde yok

Yayınlanma: 05.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.09.2024 - 04:00

Siyasi iktidar ücretsiz okul yemeğine duyarsız kalsa da bazı demokratik toplum kuruluşları, kampanyalar ve bağışlarla az sayıda da olsa çocuklara bir öğün ücretsiz yemek ulaştırmaya çalışıyor. Çünkü yüz binlerce çocuk için bu ücretsiz öğün, “günün tek öğünü” olabiliyor.

Önder Uçar, Uluslararası Okul Yemekleri Koalisyonu’nun dünya genelinde 418 milyon çocuğa ulaştığını, hedefin dünyadaki 724 milyon ilkokul öğrencisini 2030’a kadar sağlıklı yemeğe kavuşturmak olduğunu anlattı. Uçar, şöyle devam etti: “Koalisyonun kurucuları Finlandiya ve Fransa’ya bugün 90’dan fazla ülke eşlik ediyor. Bu ülkeler arasından Ekvador, öğrencilerin yüzde 61.5’ine, Moğolistan yüzde 55’ine, Peru yüzde 52’sine ve Mısır yüzde 44’üne tamamen kendi bütçeleriyle günde bir öğün ücretsiz yemek sağlıyor. Brezilyalı öğrencilerin yüzde 92’si, Güney Afrikalı öğrencilerin yüzde 72’si, Şilili öğrencilerin yüzde 68’i ve Polonyalı öğrencilerin yüzde 41’i okullarda bir öğün ücretsiz besleniyor. Henüz bu koalisyona üye olmayan Türkiye’de ise ücretsiz okul yemekleri uygulaması hâlâ yaşama geçirilememiştir.”

AYLIK 2 BİN TL

Sulukule Gönüllüleri Derneği, kuruluşundan beri, okul terkini önleyebilmek için okulda beslenme desteği veriyor. Beslenme desteği, okulun açık olduğu süre boyunca devam ediyor. Dernek gönüllüleri, “2024- 2025 öğretim yılında, bir çocuğun aylık beslenmesi 2 bin TL tutuyor. Okul beslenmesini, okulun kantiniyle birlikte hazırlıyoruz. Çocuklara dengeli ve sağlıklı bir öğün sağlıyoruz. Beslenme desteğinden yararlanacak çocukları, okulun yöneticileri, psikolojik danışmanı, sınıf öğretmenleri ve okul aile birliğiyle birlikte belirliyoruz. Beslenme bursu için alınan bağışlar oranında, bölgemizdeki okullara beslenme desteği sağlıyoruz” diyor.

BAĞIŞ BEKLENİYOR

TOKTUT Derneği de ilköğretim öğrencilerine yönelik destek kampanyaları yürütüyor. Derneğin sağlıklı kahvaltılık öğünden oluşan “beslenme kutusu”, her sabah okullarda öğrencilere ulaştırılıyor. Kahvaltılık öğünler, kadın kooperatifleri tarafından hazırlanıyor. Ürünler günlük paketleniyor gün içinde tüketiliyor. Ambalajlar okulda öğrenciler tarafından geri dönüşüm kutularında toplanıyor. Beslenme kutusunun daha çok çocuğa ulaşması için bağış desteği gerekiyor.

DERSTE AÇLIK ÖĞRENMEYİ GÜÇLEŞTİRİYOR

Dernek gönüllüleri, bir öğrencinin beslenme kutusunun dolu olmasının neden önemli olduğunu şöyle açıklıyor: