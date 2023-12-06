'Cumhuriyetçiyim' demişti... Celal Şengör'ün tezini Osmanlı Hanedanı'na ithaf ettiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.12.2023 - 16:04

Güncelleme: 06.12.2023 - 17:43

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerine bağlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Celal Şengör’ün tezini Osmanlı Hanedanı mensuplarına ithaf ettiği ortaya çıktı.

Celal Şengör’ün 1982 senesinde yazdığı doktora tezinde, söz konusu tezin ailesine ve Osmanlı Hanedanı mensuplarına ithaf ettiği görülüyor.

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Şeker de, sosyal medya hesabında, Celal Şengör'ün Fransız İhtilali'ni yerden yere vurduğu konuşmasının görüntüsü alıntılayarak şöyle bir yorumda bulundu:

"Kenan Evren sevgisi , nedensellik kavramıyla ilgili ciddi sorunları olduğunun ciddi emaresiydi. Burada Atatürk’e adeta hakaret etmiş, Cumhuriyetin kurucu ideallerine de çöp demiş farkında değil. Atatürk -şımarık zengin bebesi Celal gibi- “aristokrat” bir aileden değil çoğumuz gibi “AYAK TAKIMI” bir aileden! Celal Şengör, sınıfın zeki çocuğu değil, her şeyi ezberleyen çocuğu! Ezberleyip, nedensellik kuramayınca böyle çarpıtmak normal!"

Kenan Evren sevgisi , nedensellik kavramıyla ilgili ciddi sorunları olduğunun ciddi emaresiydi. Burada Atatürk’e adeta hakaret etmiş, Cumhuriyetin kurucu ideallerine de çöp demiş farkında değil. Atatürk -şımarık zengin bebesi Celal gibi- “aristokrat” bir aileden değil çoğumuz… https://t.co/u796n0idRb — Urartu Şeker (@uosseker) December 6, 2023

Doç. Dr. Şeker bir paylaşım daha yaparak "Doktora tezini Osmanlı emperyal familyasına ithaf eden adamın böyle boş boş konuşmasına çok da şaşmamak gerekiyor" dedi.

Akademisyen Fatih Yaşlı da konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından bir yorum paylaştı: "Atatürkçü" celal şengör doktora tezini osmanlı hanedan mensuplarına ithaf etmiş"

"atatürkçü" celal şengör doktora tezini osmanlı hanedan mensuplarına ithaf etmiş. pic.twitter.com/CFUvgg3MrR — fatih yaşlı (@fatih_yasli) December 6, 2023

Şengör daha önce pek çok kez Cumhuriyet’e ve onun değerlerine sahip çıktığını söylemişti. Şengör, Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde bir hayat yaşadığını da dile getirmişti.

Yer bilimci Şengör, "Filistinliler toprak satmadı diyen zır cahildir" söylemiyle tepki çekmişti.

ZÜBEYDE HANIM’IN ANIT MEZARININ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMÜŞTÜ

Tüm bunlarla birlikte Şengör, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı dolayısıyla katılacağı söyleşinin öncesinde Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın anıt mezarını ziyaret ederek önünde diz çökmüştü.

Şengör Zübeyde Hanım’ın anıt mezarının önünde “Kıymetli oğlunun bir askeri olarak karşındayım. Sana milletçe şükran borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti oğlunun dediği gibi ilelebet payidar kalacaktır” ifadelerini kullanmıştı.