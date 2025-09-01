Türkiye Perakendeciler Federasyonu’ndan marketlerin pazar günü kapalı olması önerisi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF), 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu’nu açıkladı. Raporda, yerel zincir mağazaların istihdama katkılarını kapsamlı şekilde ortaya koyarken gençlerin sektöre bakışından kadın istihdamının bölgesel etkisine kadar birçok yapısal sorun ve çözüm önerisine yer verildi. Türkiye'de kadınların en yoğun çalıştığı sektörlerden birinin perakende olduğu belirtilen raporda, kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, pazar günleri marketlerin kapalı olması önerisinde de bulunuldu. Bu önerinin çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini mümkün kılarak, sosyal hayatla iş hayatı arasında denge kurulmasını sağlayacağı ifade edildi. Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, perakende sektöründe çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak görmedikleri vurgulandı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, “Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ BAKANLIKLARLA GÖRÜŞÜLÜYOR

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, “Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Sektörümüz açısından da en önemlisi, bu uygulama sürdürülebilir istihdamın anahtarıdır. Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister. İşte bu yüzden, pazar günü tatili hem aile hem de perakende sektörü için geleceğe atılmış güçlü bir adımdır” dedi.