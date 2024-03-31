Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Adana yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 21:01

Güncelleme: 31.03.2024 - 21:14

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erdi. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme işlemi 08.00 ile 17.00 saatlerinde bitti. Sandıkların kapanmasının ardından sandık görevlileri oyların sayımına geçti.

Adana'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri’nde oy kullanma işlemi saat 17.00’da sona erdi. Bugün yapılan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Adana'da 15 ilçede 1 milyon 615 bin 326 seçmen oy kullandı.

Kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde

İŞTE ADANA SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Zeydan Karalar - %51.38

AKP'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir - %38.39

DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz - %4.49

İYİ Parti'nin adayı Ayyüce Türkeş - %4.35

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Selahattin Baysal - %1.36

CEYHAN SEÇİM SONUÇLARI

AKP'nin adayı Erol Kahraman -

CHP'nin adayı Kadir Aydar -

İYİ Parti'nin adayı Alemdar Öztürk -

DEM Parti'nin aday Cemal Gök -

ÇUKUROVA SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Mustafa Güzel -

BBP’nin adayı Ahmet Yılmaz -

İYİ Parti'nin adayı Mehmet Polat -

KOZAN SEÇİM SONUÇLARI

AKP'nin adayı Haci Fevzi Akdoğan -

İYİ Parti'nin adayı Gizem Büşra Bilgiç -

YRP’nin adayı Mustafa Doktoroğlu -

SEYHAN SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Arkın Bereketoğlu -

AKP'nin adayı Mehmet İhsan Tahmazoğlu -

DEM Parti'in adayı Yakup Koca -

İYİ Parti'nin adayı Işık Kulaksız -