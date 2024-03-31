Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Adıyaman yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:51

Güncelleme: 31.03.2024 - 22:53

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Adıyaman, beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için sandık başına gitti. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından oy sayım sürecine geçildi.Adıyaman'da seçim sonuçları, açılan sandıkların sayısına göre güncelleniyor.



Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE ADIYAMAN SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Abdurrahman Tutdere - %50.68

AKP'nin adayı Ziya Polat - %28.68

DEM Parti'nin adayı Mehmet Bahattin Bilgin - %2.64

İYİ Parti'nin adayı İz Yücedağ - %0.85

Yeniden Refah Partisi'nin adayı Şükrü Yılmaz - %14.31



