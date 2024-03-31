Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Iğdır yerel seçim sonuçları...

Yayınlanma: 31.03.2024 - 23:27

Güncelleme: 31.03.2024 - 23:35

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. 81 ilde kurulan 206 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmen yerel yöneticilerini belirlemek için oy verdi.

Oy sayımının başlanmasının ardından çıkan ilk verilere göre oy dağılımı şu şeklde:

İŞTE IĞDIR YEREL SEÇİM SONUÇLARI

CHP'nin adayı Volkan Kaylan - %2.63

AKP'nin adayı Ülkü Öcal - %40.04

DEM Parti'in adayı Mehmet Nuri Güneş - %50.9

İYİ Parti'nin adayı Gündüz Güneş - %4.13



