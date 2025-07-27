Türkiye şehitlerine ağlıyor: Son yolculuklarına uğurlandılar

Hatay İskenderun'daki Deniz Er Eğitim Alayı'nda aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği sonucu şehit olan Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için cenaze töreni düzenlendi.
Şehit İkmal Er Semih Erdoğan'ın cenazesi, Giresun Bulancak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Sarayburnu Camisi'ne getirildi.
Törene ailesi, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, askeri erkan, milletvekilleri, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Erdoğan, Kuşluhan Köyü'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.
Şehit Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman, Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı. Karaman'ın cenaze törenine ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ile yurttaşlar katıldı.