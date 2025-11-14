Türkiye şehitlerini uğurluyor... 20 kahraman şehit için Ankara'da tören

Gürcistan'da 11 Kasım'da düşen Türk Silahlı Kuvveleri'ne ait kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşları Türkiye'ye getirildi.

Kaza sonrası başlatılan arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında 20 askerin cenazesine ulaşılmıştı.

Tiflis'e sevk edilen şehit cenazeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A-400 M askeri kargo uçağı ile Türkiye'ye gönderildi.

Tiflis Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak 2 buçuk saatlik bir yolculuğun ardından Mürted Hava Üssü'ne iniş yaptı.

Cenaze araçlarına alınan şehit cenazeleri konvoy eşliğinde Keçiören'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yaklaşık 40 dakikalık yolculuğun ardından şehit cenazelerini taşıyan konvoy Adli Tıp Kurumu'na ulaştı. Konvoyu Adli Tıp Kurumu önünde yüzlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ile karşıladı.

MÜRTED HAVA ÜSSÜ'NDE ASKERİ TÖREN

Şehitler için Mürted Hava Üssü'nde askeri tören düzenlendi. Törene şehit aileleri ve yakınlarının yanı sıra siyasiler ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi katıldı.

Şehit cenazeleri buradaki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehit askerlerin 19'u bugün memleketlerinde düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek. Sadece Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenaze töreni cumartesi günü İstanbul'da yapılacak.

DÜŞEN UÇAĞA İLİŞKİN İDDİALAR VE YANITLAR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı düzenledi.

20 askerin şehit olduğu uçak kazasına ilişkin bilgilendirmelerde bulunan bakanlık, kazaya ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakanlık "Uçakta mühimmat taşındığına" ilişkin iddialara "Uçağımızda personel ve uçak bakım malzemesi bulunmaktaydı. Uçakta mühimmat yoktu." dedi.

Kaza kırım incelemesinin devam ettiğinin bildirildiği açıklamada "Şu an bu konuda bir şeyler söylemek için erken." denildi. "Radar kayıtlarında aynı dakikalarda bölgede bir helikopterin tespit edildiği" iddiasına da açıklık getiren Bakanlık, bölgedeki helikopterlerin Gürcistan'a ait olduğunu açıkladı.

"Eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır. Bahse konu uçakların bakımları ülkemiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. C-130 uçakları hâlihazırda 70’ten fazla ülkede aktif olarak kullanılmaktadır." denilen açıklamada uçakların bakımsız ve eski olduğu iddiaları da yalanlandı.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Bakanlık son olarak C-130 askeri kargo uçaklarının uçuşlarının 12 Kasım tarihi itibarıyla durdurulduğunu teknik incelemelerin ardından uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

11 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen uçak kazasının ardından, Gürcistan ve Azerbaycan yetkilileriyle koordineli olarak başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini duyuran Bakanlık, "Henüz resmî bir açıklama yapılmadan, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından yasal olmayan yollarla temin edilen şehitlerimizin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı görülmektedir" denildi.

Bakanlık, şehitlerin kimlik bilgilerini resmî açıklamalar yapılmadan önce paylaşan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SAAT SAAT OLAY GÜNÜ

Bakanlık, olay gününe ilişkin saat saat bilgilendirmelerde bulundu.

"11 Kasım’da Hava Kuvvetleri Komutanlığı 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'na ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130E tipi ulaştırma uçağımız, saat 09.02’de Kayseri’den Azerbaycan’ın Gence iline personel ve malzeme nakli göreviyle havalanmış, saat 11.06’da Gence’ye emniyetli şekilde iniş yapmıştır" denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Zafer Günü Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan’da uçuş yapan F-16’larımızın 10 kişilik bakım ekibi ve muhtelif uçak bakım malzemesini getirmek maksadıyla 13.15’te 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na (Merzifon) intikal için toplam 20 personel ile tekrar kalkmıştır. Kalkış sonrası saat 13.50’de Tiflis Hava Trafik Kontrol merkeziyle son kez telsiz teması kurulmuş, bu saatten sonra uçakla radyo ve radar teması kesilmiştir. Akabinde Tiflis Hava Trafik Kontrol merkezi tarafından yapılan çağrılara herhangi bir yanıt alınamamıştır. Saat 14.34’te, TUAF 543 çağrı kodlu uçağımızın Tiflis’in güneyinde Azerbaycan-Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir sebeple düştüğü bilgisi alınmıştır."

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

"Olayın öğrenilmesiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak derhâl başlanmış, eş zamanlı olarak bir insansız hava aracımız bölgeye gönderilmiştir. Gürcistan arama kurtarma ekipleri tarafından 15.02’de uçağın enkazına ulaşılmış, kaza kırım heyetimizin inceleme yapması maksadıyla bölge 17.00’de emniyete alınmıştır. Bölgeye intikal ettirilen arama kurtarma ve kaza kırım ekibimiz; düşen uçağımızın enkazında arama kurtarma faaliyetine hızlı reaksiyon göstererek tüm imkânlarını seferber eden Gürcistan arama kurtarma ekipleriyle birlikte koordineli olarak 12 Kasım 06.30’da başlamıştır."

Şehit olan askerlerin isimleri şöyle:

Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş, Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın.