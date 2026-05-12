Türkiye Sigorta Birliği, ‘kredi bağımlısı’ yapıyı değiştirmek istiyor: ‘Hayat’ atak peşinde

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), hayat sigortacılığını Türkiye ekonomisinin stratejik kaldıraç noktalarındani biri haline getirecek kapsamlı dönüşüm hamlesi başlattığını açıkladı. Bu kapsamda yayımlanan “Hayat Sigortacılığı Pozisyon Belgesi”ne göre son yıllarda güçlü bir büyüme ivmesi yakalayan branş, 2025’te 178.9 milyar TL prim üretimine ulaşırken sigortalılara yapılan ödemeler 29.7 milyar TL oldu.

Aynı dönemde sağlanan finansal güvence büyüklüğü ise 15.4 milyon sigortalı için 8.5 trilyon TL vefat teminatı ve 5.7 trilyon TL maluliyet teminatına yükseldi. Buna karşın hayat sigortalarının ekonomideki payı halen gelişmiş ülke ortalamalarının altında.

HEDEF YÜZDE 2 PAY

Pozisyon belgesinde tanımlanan dönüşüm adımlarının hayata geçirilmesiyle birlikte prim üretiminin gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’sine, bireylere ve hanehalkına sağlanan finansal korumanın da iki katına çıkartılması mümkün. GSYH’deki pay halen yüzde 0.3 seviyesinde. Bu kapsamda tasarruf odaklı ürünlerin geliştirilmesi, dijitalleşmenin hızlandırılması ve alternatif dağıtım kanallarının güçlendirilmesi öncelikli alanlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, hayat poliçelerinin ek teminatlarının tanıtımının artırılmasıyla sigortalıların poliçe kapsamından daha fazla haberdar olması ve bu teminatlardan yararlanan kişi sayısının artırılması hedefleniyor.

Çalışmayla ilgili değerlendirme yapan TSB Başkanı Ahmet Yaşar, hayat sigortacılığının yalnızca bireysel bir güvence aracı olmadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Hayat sigortaları, bireylerin ve ailelerin finansal güvenliğini sağlamanın ötesinde sosyal güvenlik sistemini tamamlayan ve uzun vadeli tasarrufların ekonomiye kazandırılmasına katkı sunan kritik bir araçtır.” Çalışmadaki öneriler arasında işverenlere vergi ve SGK teşvikleri sağlanması, esnek teminat modellerinin devreye alınması, eğitim sigortası ürünlerinin kapsamının genişletilmesi de var.

POLİÇE SAYISI 2025’TE AZALDI

TSB güncel verilerine göre 2025 yılında, 2024 yılına kıyasla hayat braşında (dönem sonu yaşayan) poliçe ve sertifika sayısı yüzde 1.8 düşüşle 34 milyon 660 bin 199 adede indi.

Hayat sigortası, yeni alt branşlarda gelişmeye devam etse de “banka kredisi bağımlısı” yapısını 2025’te de sürdürdü. Bu açıdan ayrıntılara bakıldığında, “kredi kapsamında yıllık vefat sigortaları”yla ilgili poliçe ve sertifika sayısı yüzde 10.2 düşüşle 14.9 milyon adet oldu. “Kredi kapsamında uzun süreli vefat sigortaları”nda da poliçe ve sertifika sayısı 16.3 düşüşle 11.6 milyona indi. Prim iadesini de içeren “karma sigortalar”da poliçe ve sertifika sayısı ise yüzde 95.2 artışla 1 milyon 464 bin oldu.