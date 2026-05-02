Türkiye Somali’ye 30 milyon dolar hibe ediyor: ‘Hibenin amacı Somali’deki protestoları önlemek olabilir’

Türkiye ile Somali Federal Cumhuriyeti arasında 1 Nisan 2026’da imzalanan hibe anlaşması, Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girdi. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

‘BÜTÇE FİNANSMANI VE KURUMSAL KAPASİTE’

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin güçlendirilmesi hedefinden bahsedilen anlaşmada, “Türkiye’nin, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, Somali’ye aylık 2.5 milyon ABD doları olmak üzere 30 milyon ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacağı” ifade edildi. Somali’nin bu parayı bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitesini geliştirmek için kullanacağı kaydedildi.

HİBE CUMHURBAŞKANI’NIN GÖREV SÜRESİYLE Mİ İLGİLİ?

Bu karar sonrası sosyal medyada “Somali devletinden ödeme alamayan iktidara yakın Türk şirketler bu yolla ödeme alacak” iddiası sıkça dillendirildi. Cumhuriyet’e konuşan konuya aşina bir kaynak ise, yalnızca bazı Türk silah üreticilerinin Somali devletiyle doğrudan iş yaptığını söyledi. Kaynak, verilen hibeyi bundan ziyade, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un görev süresinin bu ayın ortasında dolacak olmasıyla ilişkilendirdi. Mahmud’un görevine fiilen devam edebilmek ve dolayısıyla kendisine karşı protestoları önlemek için askeri yığınak yaptığını belirten kaynak, hibenin bu amaçla kullanılabileceğini aktardı.