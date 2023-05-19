Türkiye teknoloji buluşmaları için geri sayım başladı
Türkiye’nin en büyük teknoloji buluşmasının Eskişehir durağı için geri sayım başladı. Her ay Türkiye’nin bir ilinde yapılan ve sektörün devlerini buluşturan Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın 87’ncisi, 24 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde düzenlenen buluşmanın ev sahipliğini ise Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası ve Eskişehir Ticaret Borsası yapacak.
Bu yıl ana konusu “Dijital İşler” olarak belirlenen buluşma için değerlendirmelerde bulunan Türkiye Teknoloji Buluşmaları Kurucusu Merter Özdemir, Eskişehir’de gerçekleşecek buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Her ay bir ilde bir kez buluşuyoruz. Mayıs ayı durağımız da Eskişehir olacak. Bu sebeple oldukça heyecanlıyız. Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın önemli bir ihtiyacı karşıladığını, bu buluşmalarda daha net anlıyoruz. Bu ayın adresini Eskişehir olarak belirlememizin ardından ilimizden çok güzel tepkiler aldık. Bu geri dönüşler, ne kadar doğru bir işe imza attığımızı bize tekrar tekrar hatırlatıyor. Dijital bir devrim yaşadığımız günümüzde, herkes dijital ile iç içe yaşıyor ve dijitali oldukça etkin kullanıyor. Biz de Eskişehir’de bu yılın ana teması çerçevesinde, E-ticaret & E-ihracat, Dijitalleşme, Metaverse, NFT ve Blockchain’i konuşacağız. Herkesi bekliyoruz” dedi.
KATILIM ÜCRETSİZ
Türkiye Teknoloji Buluşmaları web adresinden kayıt olunarak ücretsiz katılım sağlanabilen organizasyonda, alanında uzman isimlerce sunumlar gerçekleştirilecek ve paneller düzenlenecek. KOBİ’ler ile bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulan etkinlikte, genç girişimciler ve üniversite öğrencilerine yönelik, teknolojinin yeni trendleri konusunda bilgi paylaşımında bulunulacak.
ANA SPONSOR İKAS
Buluşmaların ana sponsorluğunu ise İKAS yapıyor. ‘Elmas Sponsorluk’u DHL, Trendyol, PttAVM ve Alibaba.com paylaşırken ‘Platin Sponsorluk’ firmaları arasında 360 Medya, Mükellef, Digital Exchange, Var Tabi, Dimes yer alıyor. ‘Gümüş Sponsoruk’ kategorisinde ÇELEBİ, EnerjiSA, FLO, SABANCIDX, LINKTERA, Globizi, Onreon, exporgin, Workei bulunurken Türkiye Teknoloji Buluşmaları’nın ‘Destekleyenler’i arasında Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, GMA Group, Büyülü Dağ İletişim Ajansı, habitat, ajanstr, Manza.IO yer alıyor.
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