Türkiye Varlık Fonu’na devredilen kurum, bir yıl sonra eksiye geçti: PTT’den zarar üstüne zarar

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nda PTT’nin hesapları görüşülürken CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, PTT’nin 2002 yılından 2024 yılına kadar hangi yıl, ne kadar kâr veya zarar ettiğini sordu. Soruya yazılı yanıt verildi. Gelen yanıt, PTT’nin 2019’dan bu yana zarar ettiğini, üstelik zararın son yıllarda artışa geçtiğini ortaya koydu. PTT’nin sermayesinde bulunan Hazine’ye ait hisselerin tamamı 2018 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti.

Yanıta göre PTT, 2019 yılında 1.2 milyar lira, 2020’de 740.9 milyon lira, 2021’de 387.3 milyon lira, 2022’de 259.1 milyon lira zarar etti. 2023 yılında zarar fırladı. Kurum 2023 yılını 2.3 milyar lira, 2024 yılını da 3.6 milyar lira zararla kapattı. Bu yıl ise zarar daha da artacak. Yanıta göre kurumun bu yıl 4.5 milyar lira zarar etmesi bekleniyor.

AYLIK 2.1 MİLYON

CHP’li Tahtasız, “Kurumda üst düzey yöneticilere verilen kredi kartı uygulaması devam ediyor mu? Son 5 yılda şirket kredi kartıyla yapılan harcama tutarı ne kadardır” sorularını da yöneltti. Yanıtta, taşra teşkilatında bulunan bin 105 müdür ile 135 müdür üstü yönetici ile merkez teşkilatında bulunan 200’den fazla şube müdürü/ teknik müdür ile başmüfettiş/ başdenetçi dahil 163 müdür üstü personel tarafından, şirketin iş ve işleyişi açısından zorunlu görüşme, müşteri ziyareti, toplantı vb. işler için fatura ve fiş karşılığı 2024 yılında aylık ortalama 2.1 milyon lira harcama yapıldığı belirtildi. Yanıtta, şirket üst düzey yöneticilerine kredi kartı verilmesi gibi bir uygulama olmadığı da savunuldu.

Hesabın komisyon örüşmelerinde CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, “Varlık Fonu borcunu ödedi mi, ödemedi mi” sorusunu yöneltti. Yanıtta, Türkiye Varlık Fonu tarafından, ödenmemiş sermayeye mahsuben 2022 yılı içerisinde 1 milyar lira ödeme yapıldığı, ödenmemiş sermaye bakiyesinin ise 1.9 milyar lira olduğu bildirildi.



