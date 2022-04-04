Türkiye ve Azerbaycan ‘dini radikalizme’ karşı ortak mücadele edecek

04 Nisan 2022 Pazartesi, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 25 Şubat 2020’deki Bakû ziyaretinde yapılan Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında imzalanan anlaşmalar arasında iki ülke arasında 2013’te imzalanan Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nda değişiklik yapan ek protokol de yer almıştı. Terör, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla mücadelede işbirliği yapılmasını öngören Türkiye-Azerbaycan Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nı değiştiren ek protokolün, mart ayında TBMM Dışişleri Komisyonu’na sunulmasıyla protokolün ayrıntıları ortaya çıktı.

ORTAK OPERASYON

Yeni işbirliği alanları arasında “dini radikalizm bağlamında işlenen suçlar”, “casusluk faaliyetleri ve yıkıcı faaliyetler” ve “vatandaşların hayatlarına, sağlığına ve haysiyetine yönelik suçlar” da bulunuyor.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ve Azerbaycan, bu alanlarda işlenen suçlarla mücadele de işbirliği yapacak. Ek protokole iki ülkenin söz konusu suçlarla mücadele için “ortak kolluk operasyonu” yapabileceği hükmü de eklendi. Böylece iki ülke polisi ve jandarması da mutabakata varılması durumunda ortak operasyon düzenleyebilecek.

ANKARA’DAN BAKÛ’YA BAŞSAĞLIĞI

Öte yandan Türkiye Bakû’da önceki gece bir gece kulübünde meydana gelen, bir kişinin öldüğü 37 kişinin ise yaralandığı patlama nedeniyle Azerbaycan’a taziye mesajı gönderdi. Açıklamada, “Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.