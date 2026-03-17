Türkiye’yi saran selefi hilafetçi örgüt Hizbuttahrir karanlığı tabanlaşmasını sürdürüyor: Esnafa iftar soslu hilafet propagandası!

“Raşidihilafet devleti” (4 halife dönemi) kurmak için 40 farklı ülkede örgütlü hareket eden ve Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Filistin merkezli selefi örgüt Hizbuttahrir, Türkiye’de tabanlaşma faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜRKİYE’Yİ SARAN BİR KARANLIK ODAK!

Gazetemiz Cumhuriyet; Hizbuttahrir’in Türkiye’nin İzmir’den Van’a uzanan 50 farklı bölgesi ve İzmir’den Diyarbakır’a uzanan 11 farklı üniversitesinde örgütlü durumda olduğunu gündeme getirmişti. Ayrıca; örgütün ilköğretim ve ortaöğretim kademesi öğrencilerini hedef aldığı paralel hilafet eğitim sistemi olarak tanımlanabilecek sohbet halkaları kurduğu da Cumhuriyet kamuoyuyla paylaşmıştı. Hizbuttahrir, bu örgüt ağıyla Türkiye’de hilafet ve İsrail’le savaş çığırtkanlığı yaptığı eylemler gerçekleştirirken, diğer cemaatleri de “Gazze gündemiyle” etki alanına çekmeyi hedefliyor.

ÖRGÜTÜN KURUMSAL YAPISI: KÖKLÜ DEĞİŞİM MEDYA

Örgüt bu etki ağını bulunduğu bölgelerde tabanlaşmak için de kullanıyor. Bu kapsamda Hizbuttahrir; örgütleşme, tabanlaşma ve etki merkezi olmaya yönelik çalışmalarını ise Türkiye’deki propaganda aracı olarak kullandığı kurumsal yapısı Köklü Değişim Medya üzerinden sürdürüyor.

ANKARA ESNAFINA YÖNELİK İFTAR YEMEKLERİ

Köklü Değişim Ankara yapılanması ise ramazan ayı gerekçesiyle esnafa yönelik iftar etkinlikleri düzenlemesi dikkat çekti. Örgütün Ankara yapılanması bu kapsamda 6 Mart’ta Ankara’daki İvedik OSB ve önceki gün Akyurt ilçesindeki esnafa yönelik iftar yemeği verdi.

ESNAFA HİLAFET VE ÜMMET PROPAGANDASI

Örgüt bu iftar yemeklerinde ise esnafa selefi-hilafetçi düşüncelerini aşılamak için sohbetler de düzenledi. Bu kapsamda İvedik OSB esnafına; “Ümmet olma zamanı” sohbet verilirken, Akyurt esnafına yönelik de “vahdet şuuru (birlik bilinci) ile ümmet bilinci” vurgulu bir konuşma yapıldı.

HİZBUTTHARİR DE ÇOCUKLARI KULLANDI

Köklü Değişim’in gençlik yapılanması ise 18 yaş altı çocuklara önceki gün İstanbul Arnavutköy’deki camilerde teravih çıkışı “Ramazan ümmet olma zamanı” propaganda çalışması kapsamında “tembihname” adlı bildiriler dağıttırdı. Tembihname ise Osmanlı döneminde yapılan bir uygulama olup, ramazan ayı öncesinde halka dini ve ahlaki uyarılarda bulunmak ve fiyat kontrolü yapmak amacıyla padişahın emriyle çıkarılan fermanlar olarak biliniyor. Gazetemiz Cumhuriyet’in gündeme getirdiği IŞİD ve Elkaide bağlantılı Halis Bayancuk’un (Ebuhanzala) grubu “Tevhid ve Sünnet Cemaati”nin toplantılarında okutulan “Muvahhiddin Andı”nın okutturulduğu okul da İstanbul Arnavutköy’deki Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’ydu.