‘Türkiye’de kuduz sayıları artıyor’

Yayınlanma: 27.09.2024 - 14:48

Güncelleme: 27.09.2024 - 14:49

Veteriner Hekimler Derneği (VHD), Dünya Kuduz Günü kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kuduz hastalığının ölümcül bir hastalık olduğua dikkat çekildi. Türkiye’de her yıl 15-20 hayvanın, 1-2 insanın kuduz sebebiyle yaşamını yitirdiği vurgulanarak, “Türkiye’de kuduzun görülme sıklığı son yıllarda artış göstermektedir. 2023 yılı itibarıyla kuduz riskli temas bildirimleri 400 binin üzerine çıkmış, yaban hayatında tilkilerde ilk kez 1999’da İzmir Seferihisar’da kuduz vakası tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2008'den bu yana yürüttüğü yaban hayatına yönelik oral aşılama çalışmaları, bu tehdidin kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahiptir” denildi.

Kuduzun yayılmasının engellenmesi için veteriner halk sağlığı otoritesinin güçlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, “Veteriner Hekimlik mesleği, hayvan sağlığının korunması ve zoonotik hastalıkların önlenmesi açısından en önemli savunma hattıdır. Hayvanların aşılanması, üremelerinin kontrol edilmesi ve sokak hayvanları için yapılan çip uygulamalarındaki eksikliklerin giderilmesi, kuduzun yayılmasını önlemenin en etkin yolları arasında yer almaktadır. Kamu kurumlarının, belediyelerin ve veteriner hekimlerin daha etkin koordinasyonu, kuduzla mücadelede başarıyı artıracaktır” ifadeleri yer aldı.