Türkiye’de Rus ve Ukraynalı göçmen sayısında büyük düşüş

Türkiye'de ikamet izinli Rus ve Ukraynalı sayısı savaşın ilk yıllarına göre yarı yarıya azaldı. 2023'te 201 bin olan göçmen sayısı, 114 bine kadar indi.

Türkiye’de Rus ve Ukraynalı göçmen sayısında büyük düşüş
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:18

Türkiye'de 13 Mart itibarıyla 1 milyon 76 bin 643 yabancı yaşıyor. İlk üç sırada Türkmenler, Azeriler ve Ruslar var.

Ukrayna ve Rusya arasında üç yılı aşkın süredir devam eden savaş on binlerce insanı göç etmek zorunda bıraktı. Bombalardan kaçan Rus ve Ukraynalıların tercih ettiği ülkelerin başında ise Türkiye geldi.

İkamet izniyle Türkiye'de bulunan Rus ve Ukraynalı sayısı Ocak 2023'te 201 bin 533, Aralık 2023'te 137 bin 829 olarak açıklandı.

YARI YARIYA AZALDI

Sayı üç yılın sonunda yarı yarıya azaldı. Ülkemizde 114 bin 420 Rus ve Ukraynalının ikamet izniyle yaşamına devam ettiği belirtildi.

Bunların 81 bin 635'i Rus, 32 bin 785'i Ukraynalı. Türkiye'deki toplam yabancı sayısı ise 1 milyon 76 bin 643. 120 bin Türkmenistan, 84 bin Azerbaycan, 73 bin Suriye, 37 bin Afganistan uyruklu kişi ikamet izniyle Türkiye'de bulunuyor.


Etiketler: #Rusya-Ukrayna Savaşı #İkamet izni

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