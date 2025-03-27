Nüfus Politikaları Kurulu toplanıyor: Doğum izni süresi artırılacak mı?

Nüfus Politikaları Kurulu, Türkiye'nin düşen doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfus sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bugün toplanıyor. Toplantıda doğum izninin bir yıla çıkarılması ve işçi babaların izin süresinin artırılması gibi önemli öneriler ele alınacak.

Nüfus Politikaları Kurulu toplanıyor: Doğum izni süresi artırılacak mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 13:10

Nüfus Politikaları Kurulu, Türkiye’deki düşen doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfusla mücadele etmek amacıyla bugün toplanıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ederken, doğum izninin bir yıla çıkarılması ve işçi babalar için izin süresinin eşitlenmesi gibi öneriler masaya yatırılacak.

EYLEM PLANI TARTIŞILACAK

Toplantıda, doğurganlık hızındaki düşüşe karşı geliştirilecek ulusal eylem planı da tartışılacak. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izinlerinin artırılması ve işçi babalar ile memur babalar arasındaki farkların giderilmesi için çalışmalar yapıldığını duyurmuştu.

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik olarak, doğum izninin bir yıla çıkarılması, home-office sistemine uygun işlerin teşvik edilmesi ve memur babalara tanınan 10 günlük doğum izninin işçi babalara da uygulanması gibi başlıklar kurulun gündeminde olacak.


Etiketler: #Cevdet Yılmaz #nüfus #türkiye #kadın istihdamı

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