Türkiye’de sadece eylül ayında 32 kadın katledildi

Yayınlanma: 05.10.2023 - 09:19

Güncelleme: 05.10.2023 - 09:19

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2023 Eylül Veri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre, eylül ayında 32 kadın katledildi, 18 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Katledilen 32 kadından 12’si boşanmak istemek, barışmayı ve evlenmeyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi bahanesi ile, 1’i ekonomik, 3 kadın ise asıl hedef olan kadınların yanında olmaları bahanesiyle öldürüldü.

TANIDIKLARI ERKEKLER TARAFINDAN KATLEDİLDİLER

Katledilen 32 kadının 14’ünün evli olduğu erkek, 6’sı birlikte olduğu erkek, 2’si eskiden evli olduğu erkek, 1’i tanıdığı biri, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü akrabası olan bir erkek, 1’i kardeşi, 2’si oğlu tarafından öldürüldü. 1 kadını öldüren kişi ile yakınlığı tespit edilemedi.

Kadınların 19’u evinde, 12’si sokakta, 1’i kamusal alanda öldürüldü. 19’u ateşli silahlarla, 13’ü kesici aletlerle öldürüldü. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 59’u ateşli silah ile öldürüldü.