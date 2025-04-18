Türkiye'de sistemin üçgeninde kaybolan çocuklar: ‘Cübbe-tesviye-madde’

Yayınlanma: 18.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2025 - 04:00

Bugünün Türkiye’sinde çocuklar okullarda; birisi gericiliğin, birisi de sermayenin önünü açmak için getirilen ÇEDES ve MESEM uygulamalarına maruz bırakılıyor. ÇEDES ile laik eğitim baltalanarak pedagojik bir cinayet işlenirken, çocuk işçiliğin devlet eliyle meşru hale getirildiği MESEM’lerde ise çocuklar ölüme terk ediliyor. Sermaye, tarikat ve cemaatlerle kurulan ittifakların bedeli çocuklara ödettiriliyor. Çocuklar sermayenin, tarikat ve cemaatlerin kucağına ittiriliyor. Bir diğer taraftan ise uyuşturucu batağı ve çetelerin eline düşen çocuklar, cübbe-tesviye-madde üçgeninde yaşam mücadelesi veriyor.

Başkentte dün "NARKOKAPAN-ANKARA" operasyonu kapsamında 626 farklı adrese eşzamanlı baskınlar düzenlenerek, 577 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonu "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" sözleriyle duyurdu. Ancak üzerinde konuşulması gereken başka bir sayı acı gerçeği ortaya koydu. Narkokapan-Ankara operasyonu kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 646 şüpheliden 110'nun 18 yaş altındaki suça sürüklenen çocuk olduğu açıklandı. Yani onlar çetelerin pençesine düşen çocuklardı.

178 BİN 834 ÇOCUK SUÇA KARIŞTI

Operasyondaki şüpheli çocukların sayısı; onların suça karışma oranındaki artışla paralellik gösteriyor. TÜİK’in konuya ilişkin açıkladığı son veriler olan “Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri, 2023” istatistiklerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2023 yılında 537 bin 583 oldu. 178 bin 834 kişi ise güvenlik birimine suça sürüklenme sebebiyle geldi vaya getirildi. Suça sürüklenmelerin yüzde 39,8'ini yaralama, yüzde 20,8'ini hırsızlık, yüzde 7,7'sini pasaport kanununa muhalefet, yüzde 4,9'unu uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4’ünü ise tehdit suçları oluşturdu. Verilere göre suça sürüklenen 9 bin 893 kişinin 11 yaş ve altı olduğu belirtilirken, 51 bin 537 kişinin 12-14 yaş, 117 bin 266 kişinin ise 15-17 yaş grubunda olduğu açıklandı.

TARİKAT KISKACINDALAR

Okulların kapılarını din görevlilerine açan ÇEDES ile ilkokul çağındaki çocuklar gerici ve çağdışı uygulamalara maruz bırakılıyor. Cübbe giydirilen çocuklara Kabe maketi çevresinde ders anlatılıyor. Yoksul çocuklar bir yandan da MESEM kapsamında okulda kağıt kalem tutmak yerine eve ekmek götürebilmek için fabrikalarda torna-tesviye işleriyle uğraşmak zorunda kalıyor. Çocukları ucuz işgücü olarak sermayeye iten MESEM kapsamında ise 10’un üzerinde çocuk yaşamını yitirdi.

ÇALIŞIRKEN ÖLÜYORLAR

Yine TÜİK'in sonuncusunu Nisan 2024’te yayımladığı verilere göre Türkiye'de 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 22,1. Bu da 490 binden fazla çocuğun çalıştırıldığı anlamına geliyor. Sadece son 15 günde 4 çocuk/genç işçi, iş cinayetlerine kurban gitti. Yine İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) verilerine göre yılbaşından Nisan’a kadar 17 çocuk/genç işçi, iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirdi. Ocak’ta en az 7, Şubat’ta 4, Mart'ta da 6 çocuk/genç yaşamdan koparıldı 2024’ün tamamında ise 71 çocuk/genç işçi öldü. Son 10 yılda çalışırken ölen çocuk/genç sayısı ise en az 742.

YERLİKAYA YANITLAMADI

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu geçen ay, 18 yaş altı bireyler tarafından işlenen şiddet içerikli suçların sayısının toplumda ciddi bir endişe yaratmakta olduğunu belirtmiş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya 2023-2025 yılları arasında çocukların karıştığı suç olaylarına ilişkin bir soru önergesi vermişti. Şiddet içerikli suçların sayısı ve türlerine ilişkin verileri soran Tanrıkulu’na yanıt gelmedi.

BU ÜLKE NASIL OLDU DA BU HALE GELDİ?

Operasyona ilişkin bir açıklama yapan İYİ Parti Grupbaşkanvekili Turhan Çömez, Cumhuriyet başsavcılıklarının verilerine göre; 2024 yılında 433 bin 482 kişiye uyuşturucuyla ilgili işlem yaptığını aktardı. Çömez, “Bu ülkede bu kadar çocuk tecavüzü, bu kadar çocuk istismarı, bu kadar yolsuzluk, hırsızlık, soygun, böylesine bir uyuşturucu düzeni nasıl kuruldu? Yarım milyona yakın kişiye işlem yapılmış bu ülkede. Orta ölçekli bir Avrupa kenti kadar. Nasıl oldu da bu hale geldi?” diye sordu.

FABRİKADA ÖLECEK KADAR BÜYÜKSEK HAK ARAYACAK KADAR DA BÜYÜĞÜZ

Bir genç, CHP’nin Beylikdüzü mitinginde çocuk işçi ölümlerine ilişkin dikkat çeken bir konuşma yaptı. Niğde'nin Bor ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çalıştığı öne sürülen ve kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul’un yaşamını yitirmesiyle ilgili konuşan genç, “Bu ülkede 14 yaşındaki çocuklar fabrikalarda ölecek kadar büyükse, öğretmenlerinin hakkını arayacak kadar da büyüktür” dedi. Gencin sözleri alkış aldı.