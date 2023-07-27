İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır... Yurttaşın zam isyanı: Gelirde ve vergide adalet istiyoruz!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 20:45

Güncelleme: 27.07.2023 - 20:59

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, peş peşe gelen vergi artışı ve zamları protesto etmek için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 20 şehirde meydanlara indi.

İSTANBUL: YDO'YA GÖRE ARTIRMA VE GERİYE DÖNÜK DÜZENLEME TALEBİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul'da yapılan son zamları ve vergideki adaletsizlikleri protesto etmek amacıyla düzenledikleri basın açıklamasında, "Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. KDV, ÖTV gibi adaletsiz, dolaylı vergilerin düşürülmesi gerektiğini söylüyoruz. Gelir vergisi tarife dilimlerinin en az yeniden değerleme oranı kadar artırılmasını ve geriye dönük de bu düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz” dedi.

ANKARA: EMEKLİYİ ÖLÜME MAHKUM ETTİLER

DİSK üyeleri, bugün Ankara Ulus Meydanı’nda zamları ve vergileri protesto etti. DİSK İç Anadolu Bölgesi Temsilcisi Tayfun Görgün, “Bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz. Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına karnımız tok. Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biz biliyoruz. Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzünden alım gücümüzü kaybediyoruz” diye konuştu. DİSK Emekli Sen Genel Sekreteri Fikri Kalender, “9 milyon emekli açlık sınırının altında yaşıyor. 9 milyon emekliyi ölüme mahkum ettiler” dedi.

İZMİR: MEMUR SENDİKALARINA ÇAĞRI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı sendikaların üyeleri İzmir’de art arda gelen zamları ve vergileri protesto etti. Genel grev çağrısı yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “TÜRK-İş’e, Hak-İş’e, memur sendikalarına çağrı yapıyoruz; biz genel grevi, genel direnişi örgütlemeye hazır mıyız? Kendilerine sendika diyenlere çağrımız; genel grev, genel direniş” dedi.

DİYARBAKIR: KAŞIKLA VERİLDİ, KEPÇE, KAZANLA GERİ ALINIYOR

DİSK Genel İş Sendikası Diyarbakır şubeleri, zamlara ve hayat pahalılığına karşı ek protokol talebi ile Diyarbakır Dağkapı meydanında basın açıklaması gerçekleştirdi. "Geçinmek istiyoruz, gelirde adalet, vergide adalet" ve "Belediye şirket işçilerine yapılan ayrımcılık son bulsun" pankartı ardında toplanan kitle adına açıklamayı Becet Barut okudu.

Açıklamada, "Seçimlerden önce kaşıkla verilen ne varsa şimdi kepçeyle, kazanla geri alınıyor" denilen açıklamada, işçilerin yaşadığı zorluklara değinilerek, "Bugün işçiler konuşacak, bugün herkes işçileri dinleyecek çünkü ne zorluklar yaşadığımızı biz biliyoruz. Bu zamlarla, bu vergilerle geçinemiyoruz. Enflasyonun sıfıra düştüğünü ilan edenlerin masallarına karnımız tok. Çarşıda, pazarda, markette, faturalarda karşı karşıya kaldığımız gerçeği biz biliyoruz. Düşük gösterilen TÜİK enflasyonu yüzünden alım gücümüzü kaybediyoruz. Türk lirası hızla değer kaybettikçe her gün daha da yoksullaşıyoruz. Paramız pul oldukça ekmeğimiz ucuzluyor, satın alma gücümüz azalıyor, ülkemiz fakirleşiyor. Türkiye’nin tüm değer ve güzellikleri, ülkemizin tüm kaynakları yabancı sermaye ve dolar milyarderleri için "kelepir mala" dönüşüyor. Paramız değer kaybettikçe bu ülke daha yoksul ve daha bağımlı hale geliyor" denildi.