Türkiye’deki yabancı sayısı açıklandı
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Türkiye'deki toplam yabancı sayısının 5 milyon 239 bin 426 olduğunu bildirdi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde geçici koruma altında 3 milyon 577 bin 714 Suriyeli olduğunu belirtti.
Türkiye’de, 318 bin 717’si uluslararası koruma kapsamında olmak üzere toplam 3 milyon 896 bin 431 sığınmacı bulunduğunu kaydeden Çataklı, ikametli olarak da 1 milyon 342 bin 995 kişinin yaşadığını ifade etti.
Çataklı, “Böylece ülkemizde bulunan toplam yabancı sayısı 5 milyon 239 bin 426’dır. Bunların da 1 milyon 22 bin 703’ü ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor” bilgisini paylaştı.
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