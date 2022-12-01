Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den ilginç yabancı kuralı teklifi!

01 Aralık 2022 Perşembe, 16:14

Beşiktaş Kulübü, yabancı oyuncu kuralı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşecek.

NTV Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, gelecek sezon kuralın 7+4 olmasını talep edecek.

Başkan Ahmet Nur Çebi, federasyon ile yapacakları görüşmede yerli oyunculara yapılan yatırımları gündeme getirecek.

"FEDERASYON ÖDESİN"

Çebi açıklamasında; “8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!” dedi.

Siyah beyazlılar bu sezon kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yakşalık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.