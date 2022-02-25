Türkiye'den Afganistan'a dev yardım!

Türkiye, Afganistan'da ekonomik hayatı desteklemek, yaşam ve geçim krizlerinin önüne geçmeyi amaçlayan Afganistan Özel Emanet Fonu'na 3 milyon dolar katkı yapacak.

Reuters
25 Şubat 2022 Cuma, 07:45
Türkiye'den Afganistan'a dev yardım!
Abone Ol google-news

Türkiye ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Çok-Ortaklı Emanet Fonu Ofisi arasında imzalanan Afganistan Özel Emanet Fonu için standart idari düzenlemenin onaylanmasına dair kanun Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Anlaşmaya göre, Türkiye'nin fona yapacağı katkı, Afganistan'da "temel hizmetlerin sağlanması" ve topluma temelli geçim kaynakları ve yerel ekonomik faaliyetler" için kullanılacak.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler