Türkiye'den Avrupa Konseyi'ne Kavala yazısı
Tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın yargılanmasına ilişkin resmi görüşü, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderildi. Bakanlar Komitesi, Ankara’nın yanıtını ve AİHM’in Kavala ile ilgili kararını, 2 Şubat’taki toplantıda yeniden ele alacak.
Türkiye, AİHM kararına rağmen tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala'nın Gezi davasında tutuklu yargılanmasına ilişkin resmi görüşünü Avrupa Konseyi'ne gönderdi.
Kavala, Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirildiği, tek tutuklusu Osman Kavala olan 52 sanıklı davanın dördüncü duruşmasında da tahliye edilmemişti.
NTV'nin haberine göre, Avrupa Konseyi'nin icra organı olan Bakanlar Komitesi, AİHM'nin Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki kararını uygulamadığı gerekçesiyle geçen aralık ayında Türkiye hakkında ihlâl prosedürü başlatma kararı almıştı.
Konsey, Ankara'ya AİHM'nin Kavala kararını nasıl uygulayacağını belirtmesi için de 19 Ocak'a kadar süre vermişti. Bakanlar Komitesi, Kavala dosyasını 2 Şubat'taki toplantıda yeniden ele alacak.
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