Türkiye’den Avrupa’ya giden Erasmus öğrencilerinin paraları kesildi

28 Eylül 2021 Salı, 04:00

Erasmus programı kapsamında yurtdışına giden öğrencilerin 4 ya da 8 ay olması gereken hibeleri 2.5 aya düşürüldü.

Kararı, gittikleri ülkede öğrenen öğrenciler yalnız bırakıldıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Aralarında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Marmara Üniversitesi’nin de bulunduğu bazı üniversiteler, Avrupa Birliği’nin hibesini sağladığı üniversiteler arası öğrenci değişim programı Erasmus’la yurtdışına giden öğrencilerine aylık olarak sağlanacak paranın kesildiğini ve paraların iki ay gecikmeli yatacağını açıkladı. Üniversitelerden, sorunun kendilerinden kaynaklanmadığı, söz konusu kararın Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından alındığı ifade edildi.

‘YURDUM DA YOK, DERSİM DE’

Şu an Çekya’da bulunan İTÜ öğrencisi Hüma Velidedeoğlu, çaresiz durumda olduğunu belirterek şöyle konuştu: “İTÜ’lüler olarak 1 aydır Avrupa’dayız ve çok kalabalığız. Paramız yok. Hepimiz kazandığımız hibelere güvenmiştik. Aylık 450 Avro almamız gerekiyordu. Buraya gelirken bize hiç para verilmedi. Gelince verileceği söylenmişti. Buradaki yurt parası, uçak biletleri ve yeme içme parasının hepsini kendimiz karşıladık. 1 ay içinde elimizdeki tüm parayı tükettik. Ve iki gün önce para alamayacağımızı öğrendik. En kötüsü buraya 1 yıllık geldiğim için İTÜ’deki yurdumu dondurdum. Erasmus’ta olduğum için İTÜ’den ders de seçemiyorum. Şu an yurdum da dersim de yok. 1 yılım kayboldu. Çok mağdur durumdayız. Annem Erasmus ofisini aramış ve ‘AB para vermediği için biz de öğrencilere hibe veremiyoruz’ denilmiş. İTÜ gibi bir okul bize bir kuruş veremiyor mu? Geçen sene Covid-19 nedeniyle çoğu öğrenci Erasmus’a gidemedi. Bu paralara ne oldu? Ben Türkiye’ye dönmeye hazırım. Ama buna rağmen okulum, ders seçebilmem için yardımcı olmuyor. Kalsam param yok, dönsem dersim yok. Çok sayıda öğrenci benimle aynı durumda” şeklinde konuştu. Devletten hibe desteği talep ettiklerini söyleyen Velidedeoğlu, “Bir sene kendimizi geliştirmemiz için çok önemli bir fırsat. Bunu elimizin tersiyle itmek istemiyoruz” dedi.

‘KİMSE SORUMLULUK ALMIYOR’

Cumhuriyet’e konuşan ve önümüzdeki dönemde Portekiz’e gitmeye hak kazanan İTÜ öğrencisi U.A, ise şunları söyledi: “Normalde tek dönem gidenler 2 bin 400 Avro, iki dönem gidenler 4 bin 800 Avro almalıydı. Bu para bize AB tarafından veriliyor. Ama bize şimdi yalnızca 1500 Avro verileceği söylendi. Benim gitmeme daha 4-5 ay olmasına rağmen çok masraf yaptım ve çok emek harcadım. Bir çözüm bulunmazsa gidemeyebilirim. Çünkü kendi karşılayabileceğim bir para değil bu. Ortada çok yanlış bir planlama var ve mağdur olan biziz. Herkes pandemiyi bahane ederek topu birbirine atıyor. Kimse sorumluluk kabul etmiyor.”