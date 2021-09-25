Haluk Levent, barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek verecek
Son dönemde artan yurt ve kira ücretleri nedeniyle barınma sorunu yaşayan öğrenciler, yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek sokaklarda tepkilerini dile getirdi. Öğrencilere her geçen gün destek büyüdü.
Sanatçı Haluk Levent, Ahbap Derneği ile Türkiye'de yaşanan birçok soruna dikkat çekmeye ve yardımlarda bulunmaya devam ediyor. Levent, bu kez de barınma sorunu yaşayan öğrencilere destek olacak.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Levent, "Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz. Başvurular yarın" ifadelerine yer verdi.
Üniversiteli kardeşlerim!— Haluk Levent (@haluklevent) September 24, 2021
Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa,kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.
Başvurular yarın.
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