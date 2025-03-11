Türkiye’den ‘HTŞ’ hamlesi: O isimler ‘terör’ listesinden çıkarıldı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 19:23

Güncelleme: 11.03.2025 - 19:24

Suriye’de yönetimi ele geçiren cihatçı terör örgütü HTŞ yönetimi tarafından Alevilerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde yaptığı sivil infazları gündemdeki yerini koruyor.

Bununla beraber, Gazete Pencere’den Caner Taşpınar’ın haberine göre, Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği HTŞ’nin 13 militanı ise Emniyet’in terör listesinde yer alıyordu.

Kırmızı, sarı ve gri kategorilerde yer alan terör listesindeki HTŞ üyelerinin isimleri şöyleydi:

“Savaş Özaslan, Cemal Dinler, Şenol İşık, Tahsin Baykara, Furkan Akkuş, Hüseyin Demir, Kenan Canlı, Mehmet Özbek, Muhammed Ertoy, Muhammet Ahmet Bahçacı, Nedim Koparal, Orhan Çelik, Sait Ali Gürsoy.”

Buna göre, Emniyet’in arananlar listesinde yer alan 13 HTŞ’liden 5’i terör listesinden çıkarıldı.

Terör listesinden çıkarılan isimler şöyle:

“Savaş Özaslan, Şenol İşık, Kenan Canlı, Nedim Koparal, Sait Ali Gürsoy.”

Emniyet’in terör listesinin güncel hali ise şöyle:

‘TUĞGENERAL’ DE LİSTEDEN ÇIKARILMIŞTI

Colani’nin imzasıyla HTŞ yönetimi tarafından 'terfi' verilen Ömer Muhammed Çiftçi'nin Türkiye'de El Kaide bağlantısı nedeniyle 'Terör Arananlar' listesinde olduğu tespit edilmişti.

Türk vatandaşı olan 'Muhtar Turki' lakaplı Çiftçi'nin ismi, 'tuğgeneral' rütbesi almasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın 'Terör Arananlar' listesinden çıkarılmıştı.