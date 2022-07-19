Türkiye'den Kosova'ya askeri destek: Kar kamuflaj üniformaları bağışladı

Türkiye, Kosova'ya askeri kar kamuflaj üniformaları bağışladı.

AA
19 Temmuz 2022 Salı, 16:19
Türkiye'den Kosova'ya askeri destek: Kar kamuflaj üniformaları bağışladı
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) askeri kar kamuflaj üniformaları bağışında bulundu.

Kosova-Türkiye ikili iş birliği kapsamında başkent Priştine'de gerçekleştirilen dağıtım törenine Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Çağdaş Akif Kahraman ile Kosova Savunma Bakanlığı Tedarik ve Ulaştırma Sektörü Başkanı Recep Hoca katıldı.

Kosova Savunma Bakanı Armend Mehay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapılan bağışın, FSK'nin taktik manevra birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere askeri kar kamuflaj üniformalarını içerdiğini aktardı.

Mehay, "FSK'nin gelişim süreci boyunca Türkiye Cumhuriyeti ve Milli Savunma Bakanlığının verdiği destek için teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" ifadesini kullandı.


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