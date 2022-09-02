Türkiye'den NATO'ya 30 Ağustos tepkisi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımı bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın tepkisi üzerine ve 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımını silen NATO'ya tepki gösterdi.
Bakanlıktan yapılan yazışı açıklamada "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.
"Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" denilen açıklama şöyle devam etti:
- Zafer Bayramı yazılsa da yazılmasa da 1922’de zafer kazandığımız gerçeği değiştirilemez. Birlikte çalışma ve müttefiklik ruhu; NATO’nun güçlü olmasındaki temel ilkelerdir. 70 yıldır yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren bir NATO üyesi olarak beklentimiz, sorumlulukların dayanışma ruhu içerisinde yerine getirilmesi ve tarafsızlığın korunmasıdır. Bu vesileyle; Asil milletimizin 30 Ağustos 'Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü' bir kez daha kutluyoruz.
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