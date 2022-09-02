Türkiye'den NATO'ya 30 Ağustos tepkisi

02 Eylül 2022 Cuma, 21:31

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'ın tepkisi üzerine ve 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımını silen NATO'ya tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazışı açıklamada "NATO Müttefik Kara Komutanlığının (LANDCOM) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutladığı sosyal medya paylaşımını, bir başka NATO üyesinin bencil ve şımarık tavrı üzerine iradesini devretmek anlamına gelecek şekilde kaldırması kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

"Yıllardır hiçbir sorun teşkil etmeyen ve itiraz edilmeyen Zafer Bayramı'na yapılan atfın, bu kez uçaklarımıza radar kilidi atarak NATO görevlerini bile sabote etmekten çekinmeyen bir ülkenin mesnetsiz talebi üzerine silinmesi, NATO’nun kurumsal kimliğine ve saygınlığına büyük zarar vermiştir" denilen açıklama şöyle devam etti: