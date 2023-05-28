Türkiye'den sandık manzaraları: Kuzusuyla oy kullandı
İstanbul Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına giderek oy kullandı. Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören yurttaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Antalya'da da ilk kez sandığa giden 18 yaşındaki seçmen, oy kullanmaya "can dostum" dediği köpeğiyle geldi.
Seçmenler sabah 08.00'dan itibaren sandık başına giderken, okullardan ilginç görüntüler geliyor. Bir kadın yanına kuzusunu da alarak oy kullanmak için İstanbul Sarıyer Ayazağa İlkokulu'na geldi. Kadın okula kuzuyla birlikte girerken, diğer yurttaşlar ise şaşkına döndü.
GÜLÜMSETEN ANLAR
Kadın kuzuyla birlikte sınıfa girerek oyunu kullanırken, diğer yurttaşlar ise gülümseten görüntüleri kayda aldı. Oyunu kullanan kadın daha sonra sınıftan ayrılırken, bazı yurttaşlar ise merdivenden inen kuzuyu sevmeyi ihmal etmedi.
İLK KEZ OY KULLANMAYA "CAN DOSTUYLA" GELDİ
İlk kez oy kullanacağı Barbaros İlkokuluna annesi ve "Mia" isimli köpeğiyle gelen İrem Ayşe Bazoğlu, ilgi çekti.
Kucağında taşıdığı köpeği ile sandığa oyuna atan Bazoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.
İlk tur seçiminde 18 yaşına basmasına 4 gün kaldığı için oy kullanamadığını ifade eden Bazoğlu, "Oyumu kullanmak bu seçime nasip oldu. Köpeğimizi yürüyüşe de çıkarmış olduk. Evimiz zaten buraya yakın. Oy kullandığım için birazcık heyecanlıyım ama mutluyum" dedi.
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