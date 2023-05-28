Son dakika... YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama: 'Seçim erken sürede sonuçlanacak'
Son dakika haberi... YSK Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yener, "14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz" ifadelerini kullandı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara’da oy kullandıktan sonra açıklama yaptı.
Oy kullanma işleminin şu ana kadar sıkıntısız devam ettiğini aktaran Yener, “14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.
'SEÇİM ERKEN SÜREDE SONUÇLANACAK'
YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları şöyle:
“28 Mayıs Pazar günü ikinci turu gerçekleştirmekteyiz. İlk turdaki gibi vatandaşlarımız yoğun ilgi göstermekte. Sonuçların Türk milletine ve demokrasisine hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar sıkıntısız devam etmekte. 14 Mayıs’taki seçimlerde adaylarımız ve siyasi partilerin katıldığı seçimlerdi bunda sadece cumhurbaşkanlığı adayları yarıştığı için sonuçların daha hızlı alınacağını düşünmekteyiz. Yayın yasağının hangi saatte kalkacağını kurul değerlendirecek.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Volkan Konak'tan 'vize' tepkisi: 'Yazıklar olsun'
- AKP'nin seçim oyununda yeni perde: 'YSK'ya başvurdular'
- Şarkıcı Alizade'ye gözaltı ve sınır dışı
- Kaftancıoğlu'ndan kendisini hedef alan Soylu'ya yanıt!
- Soylu hedef aldı EGM harekete geçti!
- Yurtdışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirildi
- Cannes'da büyük onur! Ödül Merve Dizdar'a
- YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama
- RTÜK Başkan Yardımcısı Merve Dizdar'ı hedef aldı
- Kayseri'de facia: Yüksekten düşerek öldüler