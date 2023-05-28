Cumhur'un 'elemanı' Sinan Oğan oyunu kullandı: 'Bu seçimin istikrarı getireceğini, bunda da bizim katkımız olacağını ümit ediyorum'

Yayınlanma: 28.05.2023 - 12:05

Güncelleme: 28.05.2023 - 12:05

Türkiye Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başında... Sabah saatlerinden itibaren parti liderleri ve siyasi isimler de vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için adreslerinin bağlı bulunduğu okullara geldi.

Son olarak ikinci tur seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan Ankara'da oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamada bulunan Oğan, "Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlisidir" dedi.

"MAHALLE BASKISI KURARAK..."

Sinan Oğan'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

“Seçim ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Ülkemizde bu seçimin istikrarı getireceğini ümit ediyorum. Bu seçim bize insanları linç etmenin ne kadar yanlış olduğunu, insanların demokratik haklarını mahalle baskısı kurarak elinden almanın hangi sonuçları doğuracağını göstermesi açısından önemlisidir. Bir kez daha burada Sayın Meral Akşener’e yapılan linç kampanyasını kınadığımı, Sayın Muharrem İnce'ye yapılanı kınadığımı, depremzedelere yapılanı kınadığımı, bize dönük yapılanları kınadığımı ifade etmek istiyorum.”