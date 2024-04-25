Türkiye’den Şili’ye ‘soykırım’ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün kabul edilen ve 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:12
Türkiye’den Şili’ye ‘soykırım’ tepkisi
Abone Ol google-news

Dışişleri Bakanlığı, Şili Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanıyan karara tepki gösterdi. Bakanlık'tan bugün yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Şili Temsilciler Meclisi tarafından dün (24 Nisan) kabul edilen ve 1915 olaylarını “soykırım” olarak tanıyan karar yok hükmündedir. Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır. Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından hükme bağlanabileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine de aykırıdır."


Dışişleri bakanlığı haberleri Şili haberleri 1915 olayları haberleri Soykırım haberleri

İlgili Haberler

Ermenistan'da 1915 tartışmaları alevlendi:

Ermenistan'da 1915 tartışmaları alevlendi: "İsimler belirlensin" çağrısı yapıldı
Türkiye'nin Prag'da Atatürk heykeli dikme talebi reddedildi, gerekçe '1915 olayları'

Türkiye'nin Prag'da Atatürk heykeli dikme talebi reddedildi, gerekçe '1915 olayları'
Çinli diplomat, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çin tarafından inşa edildiğini öne sürdü

Çinli diplomat, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Çin tarafından inşa edildiğini öne sürdü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!

İBB’nin sosyal tesisinde gelen hesap gündem oldu!
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu
Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!

Son Dakika... Steinmeier'la ortak basın toplantısı… Erdoğan’dan ‘İsrail’le ticaret’ çıkışı!
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
'Küflü çikolata' tartışmaları sonra istifa etmişti! Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu

'Küflü çikolata' tartışmaları sonra istifa etmişti! Patiswiss'in yeni CEO'su belli oldu
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'Erdoğan ile görüşme' tepkisi: 'Sarayla müzakere edilmez'

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e 'Erdoğan ile görüşme' tepkisi: 'Sarayla müzakere edilmez'
Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!

Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!