Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
İstanbul'da bulunan ve Türkiye'nin en büyük AVM’lerinden biri olan Marmara Forum, 250 milyon euro karşılığında satılıyor. Buna göre, Mehmet Gezer ve ortakları ile görüşmelerde son aşamaya gelindiği belirtilirken, anlaşma sağlanması halinde dev AVM'nin yeni sahibi Artaş Grubu olacak.
Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 dev AVM için geçtiğimiz yıl konkordato kararı verilmiş, devam eden süreçte mali darboğaza giren alışveriş merkezlerinin yüzde 40'ı, LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı.
Söz konusu satış işlemlerinin dışında tutulan ve Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük 4. AVM'si olan Marmara Forum'un Artaş Grubu'na satılması için son aşamaya gelindiği öğrenildi.
250 MİLYON EURO
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Forum AVM'lerin satışı için Küçük ailesi ile el sıkışan Mehmet Gezer, şimdi de Marmara Forum'un satışında Süleyman Çetinsaya yönetimindeki Artaş Grubu ile anlaşmaya yakın.
Son aşamada gelen görüşmelerde masadaki rakamın ise 250 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.
Etiketler: #AVM #Marmara Forum
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