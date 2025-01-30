Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 18:39

Güncelleme: 30.01.2025 - 18:39

Marmara Forum ve Forum İstanbul’un da olduğu 9 dev AVM için geçtiğimiz yıl konkordato kararı verilmiş, devam eden süreçte mali darboğaza giren alışveriş merkezlerinin yüzde 40'ı, LC Waikiki’nin büyük ortağı Küçük Ailesi’ne satılmıştı.

Söz konusu satış işlemlerinin dışında tutulan ve Türkiye'nin yüzölçümü açısından en büyük 4. AVM'si olan Marmara Forum'un Artaş Grubu'na satılması için son aşamaya gelindiği öğrenildi.

250 MİLYON EURO

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Forum AVM'lerin satışı için Küçük ailesi ile el sıkışan Mehmet Gezer, şimdi de Marmara Forum'un satışında Süleyman Çetinsaya yönetimindeki Artaş Grubu ile anlaşmaya yakın.

Son aşamada gelen görüşmelerde masadaki rakamın ise 250 milyon Euro seviyesinde olduğu aktarıldı.