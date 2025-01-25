AKP'li başkan, eski başkanın izlerini siliyor: Konya'nın 'modern projesi' satılıyor

Yayınlanma: 25.01.2025 - 11:33

Güncelleme: 25.01.2025 - 11:33

“Paramız var, sıkıntımız yok” açıklamasıyla dikkat çeken Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyenin mülkü olan 5 parseli daha satışa çıkardı.

Satışa çıkarılan 5 parselin en pahalısını, eski modern hayvan pazarının bulunduğu parsellerden biri oluşturuyor.

Satış ihalesi 4 Şubat 2025 tarihinde yapılacak olan söz konusu parsel için belediye 318 milyon 25 bin TL muhammen bedel belirledi.

2021 yılında yapılan plan değişikliğiyle sanayi alanına alınan parsel 15 bin 900 metrekare büyüklüğünde.

BİR AKP’Lİ YAPTI BİR AKP’Lİ SATIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önceki başkanı Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 2014 yılında Konya Hayvan Pazarı Tesisleri’nin açılışını yapmıştı.

Konuyla ilgili olarak, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan 16 Mart 2014 tarihli ve “Avrupa’nın En Modern Hayvan Pazarı Konya’da” başlıklı haberde özetle şöyle denilmişti:

"Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek Konya’da Mavi Tünel ile birlikte tarımda çeşitlilik ve üretimde artış yaşanacağını belirterek, bu sürece uygun yeni tesislerin yapılmasının önemli olduğunu ifade etti. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin en önemli şehirlerinden olan Konya’ya yakışan bir hayvan pazarını hizmete sunduklarını kaydeden Başkan Akyürek, Hayvan Parkı ve Pazar Yeri’nin yapımı konusunda sektör temsilcilerinin görüşlerini aldıklarını ve modern bir proje hayata geçirdiklerini dile getirdi. Başkan Akyürek, Tatlıcak Mahallesi’ne yapılan tesisin 100 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu ve 10 milyon liraya mal olduğunu da sözlerine ekledi."

BEDELİ 583 MİLYON TL

2014 yılında 10 milyon TL’ye mal olan söz konusu tesis, dolar üzerinden çevrildiğinde bugün yaklaşık 160 milyon TL tutuyor. Bir başka ifadeyle 160 milyon TL, rant uğruna çöpe gitmiş oldu.

İnşaat mühendisi olan Uğur İbrahim Altay 2018’de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Altay göreve geldikten kısa bir süre sonra Hayvan Pazarı’nı Konya’nın 15 kilometre güneyine taşıdı.

Akyürek’in yaptığı modern tesislerin arazisine de yeniden imar planı yaparak çeşitli büyüklükteki parsellere böldü. Yine Akyürek zamanında, 300 bin metrekare arazi üzerine kurulan “Yazır Huzur Bahçeleri” adındaki hobi bahçelerinin arazisi de Altay döneminde parsel parsel satışa çıkarılmıştı.

Yeni satışa çıkarılan 5 parselin, toplam muhammen bedeli 583 milyon 930 bin TL’yi buluyor. Parsellerin ikisi Karatay olmak üzere, Selçuklu, Meram ve Kula ilçe sınırları içinde bulunuyor.