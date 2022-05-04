Türkiye'nin dava atlası çıkarıldı
Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı. 67 ilde en çok veraset davası açıldı.
Adalet Bakanlığı'nca, geçen yıl hukuk yargılamalarındaki davaların türlerine yönelik yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" çıkarıldı.
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı.
Bu araştırmayla, Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" oluşturuldu.
Atlasa göre, 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı.
Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı. Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.
Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset, ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.
Video Haberler
- 'CHP ve İYİ Parti İl başkanlarına söz verdiğim için...'
- Diyarbakır’da otomobil tarandı: 2 ölü, 3 yaralı
- Ukrayna’da feci kaza: 16 ölü, 6 yaralı
- Dolu ve sağanak nedeniyle araçlar mahsur kaldı
- Kaza yaptı, polise sarılıp bayramlaştı
- Küçük Bayram Sokak'taki görüntüler gündem oldu
- Kanolanın ekim alanı 9 kat arttı
- Dolmabahçe Sarayı'nda ziyaretçi yoğunluğu
- Belediyenin ek hizmet binasında yangın
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li milletvekillerine beklenmedik tepki
- Sarıgül'den 'af' çağrısı: 'Türkiyem kucak açmalı'
- '5 yılda deli edeceğim, deli!'
- AKP'de 'yorgunluk' istifası
- Erdoğan'ın memleketinde seçim mesajı!
- AKP-MHP oyları eridi!
- 'Seçimlerde manipülasyon' iddiası
- Meteoroloji'den yeni sağanak yağış uyarısı
- Erdoğan'ın büyük değişimi!
- Erdoğan, kararsızları toplasa bile...