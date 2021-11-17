Türkiye'nin 'diri fay' haritası: Kritik durumdaki 24 kent
Türkiye'de merkezinden diri fay hattı geçen kentlerin sayısının 24 olduğu bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aykan söz konusu 24 kentin risk altında olduğunu öne sürdü. İşte o 24 şehir...
En etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde olan Türkiye'de; Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere 3 büyük fay hattı bulunuyor.
Uzmanlar küçük çaplı fay hatlarıyla birlikte yurdun büyük bir bölümünün deprem tehdidi altında yer aldığını belirtiyor. Peki Türkiye'de kaç adet fay hattı var ve bu fay hatları hangi şehirlerin altından geçiyor?
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Aykan konuyla ilgili son bilgileri verdi.
Türkiye’nin önemli bir bölümünün deprem tehlikesi ve riski altında bulunduğunu kaydeden Aykan, "Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır" dedi.
Aykan, "Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.
Son çalışmalara göre merkezinden diri fay geçen şehir sayısının 24'e yükseldiği bilgisini veren Aykan, risk altında olduğunu öne sürdüğü illeri şöyle sıraladı:
- Balıkesir
- Kocaeli
- Bursa
- Bolu
- Sakarya
- Manisa
- İzmir
- Aydın
- Muğla
- Denizli
- Burdur
- Kütahya
- Eskişehir
- Konya
- Aksaray
- Tokat
- Kayseri
- Osmaniye
- Hatay
- Kahramanmaraş
- Erzurum
- Erzincan
- Hakkari
- Bingöl
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