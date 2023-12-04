Türkiye’nin en kapsamlı spor fuarı İstanbul’da açılıyor

Yayınlanma: 04.12.2023 - 13:33

Güncelleme: 04.12.2023 - 13:33

Sektörün ihracatına büyük katkı sağlayacak olan fuar, Başta Rusya ve BDT ülkeleri olmak üzere Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirledi. 70’e yakın ülkeden sporseverin gelmesi beklenen fuarı 30 bin sporsever ziyaret ederek iç pazar dinamiklerini de harekete geçirecek.

Fuarcılık sektörünün en prestijli şirketlerinden biri olan Tam Fuar tarafından düzenlenen World Sports İstanbul Fuarı, 10 – 13 Ocak 2024 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Türkiye’nin en kapsamlı spor fuarı olarak tasarlanan ve World Sports Istanbul Fuarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere, Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Kürek Federasyonu, Spor Endüstrisi Derneği ve Türk Hava Yolları gibi önemli kuruluşlar tarafından destekleniyor.

Supplementler.com Platinum sponsorluğunda gerçekleşecek olan, spor sektörünün ihracat odaklı lokomotif fuarı olma hedefi ile tüm kurum ve kuruluşları bünyesine katan World Sports Istanbul Fuarı, Türkiye’de 7 milyar dolar civarında büyüklüğe sahip olan spor endüstrisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek.

70 ülkeden sporsever gelecek

Sektörün ihracatındaki devamlılığın sürdürülebilmesi için alternatif pazarlar oluşturacak olacak fuar, Başta Rusya ve BDT ülkeleri olmak üzere Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerini hedef Pazar olarak belirledi.

Fuara 70’e yakın ülkeden sporseverin gelmesinin beklendiğini dile getiren TAM Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sucaklı, “Fuarın genel ziyaretçi ülkeleri arasında Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Belçika, Yunanistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Fas, Güney Afrika Ülkeleri, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Tayland, Tunus ve Yemen’in de yer aldığını söyledi.

30 bin ziyaretçi hedefi

Türkiye’nin en etkin reklam ve tanıtım alanlarında ziyaretçi çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Sucaklı, “World Sports Istanbul Fuarı’nın, özellikle yabancı ziyaretçi rakamını artırmak için dünyanın en önemli spor fuarlarında da aktif olarak tanıtımı yapıyoruz. Yerli ve yabancı 100’ün üzerinde katılımcının, 12 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmet sergileyeceği fuara toplamda 30 bin üzerinde ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Ayrıca, Türk Hava Yolları Havayolu Sponsorluğu ile yurt dışından gelecek tüm fuar katılımcıları ve ziyaretçilerine 15% seyahat indirimi uyguluyoruz” dedi.

Sektör profesyonelleriyle ticari ve mesleki paylaşımda bulunulacak organizasyonda ziyaretçiler yüzlerce markanın, binlerce ürününü karşılaştırıp, fuara özel indirimlerden faydalanabilecek.

Ana sahne etkinlikleri, yarışmalar ve sempozyumlar

Ana sahne etkinlik alanında Zumba, Les Mills, Strong Nation, Macfit, SPX, Pound, RockoutWorkout, TRX Türkiye, Athletic House, Inside Flow, HipHop Cardio Dubai, FaceYogaBloom ve Animal Flow gibi dev markaların grup fitness aktiviteleri ile spor tutkunları 4 gün boyunca ter atarken; Spor Endüstri ve birbirinden çeşitli katılımcıların gerçekleştireceği sempozyum ve eğitimlerde; diyetisyenlerden fizyoterapistlere, sağlıklı yaşam koçlarından, sporcu beslenmesine kadar bir çok branşta alanında uzman kişilerin gerçekleştireceği seminerler ile de en güncel bilgileri en doğru kişilerden öğrenecekler.

Fuar ile eş zamanlı düzenlenecek olan Battle of Bosphorus büyük ödüllü Crossfit Yarışması, Kürek Federasyonu Ergometre Yarışması, Ring Dövüş Sporu Müsabakaları ve bir çok farklı etkinlik ile ziyaretçiler 4 gün boyunca spora doyacak.