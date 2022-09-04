Türkiye'nin en mutsuz ili belli oldu

04 Eylül 2022 Pazar, 16:14

Diyarbakır, verilere göre Türkiye’nin en mutsuz ili oldu. Tunceli’deki yüzde 24,2’lik oran Tunceli’yi en mutsuz 2'nci şehir yaparken, Şanlıurfa ise yüzde 21,04’lük oranla 3’üncü sırada yer aldı.

Türkiye’nin mutsuzluk oran sıralamasında son sırada yer alan Isparta şehri en mutlu il olarak kayıtlara geçti.

Isparta’nın bir sıra ilerisinde yer alan Bolu, Türkiye’nin en mutlu 2’nci ili oldu. En mutlu 3’üncü il ise Bilecik oldu.