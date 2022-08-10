Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık duruma ilişkin yeni gelişme

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çöp evden kurtarıldıktan sonra Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören C.M.A.'nın (9) son durumu ile ilgili bilgi veren AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor. Yakın zamanda taburcu edilecek duruma geldi" dedi.

DHA
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 15:16
Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun sağlık duruma ilişkin yeni gelişme
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C.M.A ziyaret eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuğun son durumunu paylaştı.

Prof. Dr. Özkan, "Sağlık durumu günden güne iyiye gidiyor. Her şey beklediğimiz şekilde seyrediyor. Kilo alımı gayet iyi durumda. Travmayı atlatabilmesi için psikolojik destek devam ediyor. Yakın zamanda taburcu edilecek duruma geldi" dedi.

'ARTIK YÜRÜMESİNDE DE BİR SORUN YOK'

Anne Yasemin A.'nın da istediği zaman oğlu C.M.A.'yı görebildiğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, aile desteğinin de tedavide önemli olduğunu ifade etti.

AÜ Hastanesi Başhekimi Yıldıray Çete de C.M.A.'nın her yemekten sonra bir sonraki menüyü merakla beklediğini belirterek, "Artık yürümesinde de bir sorun yok. Kilo alımı gayet iyi. Akşama kadar puzzle (birbirine uyumlu parçaların birleştirilmesine dayanan oyun) oynuyor. Keyfi gayet iyi" diye konuştu.


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