Bursa’da zincirleme kaza: 1’i ağır 5 yaralı
Aynı istikamette seyir halinde olan 16 MA 9762 plakalı araç ve 16 JKN 94 plakalı servis aracı duramayınca, yola savrulan otomobile çarptı.
Feci kazada 41 ED 712 plakalı araçta bulunanlardan 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralanırken, servis aracında ve 16 MA 9762 plakalı otomobilde bulunanlardan ise 2 kişi hafif yaralandı.
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