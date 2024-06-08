1 saat 10 dakika sürdü: Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Dünya'ya döndü
Türkiye’nin ikinci uzay misyonu tamamlandı. Astronot Tuva Cihangir Atasever’in de içinde bulunduğu VSS Unity isimli araç, yörünge altında araştırma uçuşu gerçekleştirdi. Atasever, uçuşun yaklaşık 3 dakika süren serbest düşme fazında, mikro yer çekimi ortamında 7 bilimsel deney gerçekleştirdi.
Türkiye'nin uzaya ikinci kez astronot gönderme projesinin yer aldığı Galactic 07 misyonu kapsamında araştırmacı astronot Tuva Cihangir Atasever’in bulunduğu VSS Unity uzay aracı, 1 saat 10 dakikalık yolculuğun ardından Dünya'ya döndü.
Uzay uçuşunda Atasever'in yanı sıra uçuşu gerçekleştiren iki pilot ve ABD'den iki, İtalya'dan bir özel astronot yer aldı.
Uzay yolculuğunun en önemli aşaması olan ve Atasever’in de deneylerini uygulamayı plandığı, zirve irtifa ve mikro yer çekimi aşaması, daha sonra, serbest düşüş şeklinde gerçekleşti ve yaklaşık 3 dakika sürdü.
İNİŞ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ
Zirve irtifadaki mikro yer çekimi deneyiminden sonra VSS Unity atmosfere yeniden giriş yaptı ve inişini gerçekleştirdi.
Atasever’in gerçekleştirdiği 7 test, temel olarak uzay ortamında insan vücudundaki fizyolojik değişiklikleri incelemeyi amaçlıyor.
Atasever, inişin ardından, "Bu görevde gençler için uçtum, genç nesil belki daha da ileri gidebilir, Ay'a gidebilir. Onlara söyleyeceğim tek bir şey var, lütfen daha büyük hayaller kurun ve benim yaptığımı geçin" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi!
- Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
- Aziz Yıldırım adaylık kararını açıkladı!
- Dosya bakanlığa gidecek
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak uyarısı!
- Yürüyüşe çıkan kadın 900 yıllık hazine buldu!
- Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- 'Tayyip bey nasıl istiyorsa öyle...'