Türkiye'nin ilk türbanlı valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Afyonkarahisar'ın yeni valisi Kübra Güran Yiğitbaşı oldu. Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?
1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı imam hatip lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olan Yiğitbaşı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansı yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ardından aynı fakültede yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı.
KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?
2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanan Yiğitbaşı, 5 Ağustos 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevine getirildi. 12 Mayıs 2022 tarihli 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar valisi olarak atandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce 18 Mayıs 2022'de göreve başladı.
Kübra Güran Yiğitbaşı Türkiye'nin ilk türbanlı valisi oldu.
Burhan Selim Yiğitbaşı ile evli olan Kübra Güran Yiğitbaşı 3 çocuk annesidir.
Video Haberler
- İGDAŞ’tan dikkat çeken 19 Mayıs videosu
- 'İktidar yolculuğumuzu başlatıyoruz'
- Ankara'da korkutan yangın!
- MHP'liler bir CHP'liye saldırdı!
- 1919 genç zeybek oynayıp Atatürk'ün siluetini oluşturdu
- Düğünde ‘bahşiş’ dehşeti: 5 yaralı
- 'Son kayıp bulunana kadar vazgeçmeyeceğiz'
- Bolu'da mayıs ayında kar yağdı
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- Feci kaza: Otoyoldan geçince otomobil çarpan kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Dolar şu anda 22 TL'den işlem görüyor'
- En zehirli türlerinden bir tanesi: Sürü halinde görüldü
- Davos’ta gündem gıda ve enerjide yaptırım olacak
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- Gökbakar, Tilki ve Sabancı da topa girdi
- 'Milletin Sesi' mitinginin akışı belli oldu
- 3 dakikalık 19 Mayıs kutlaması!
- Muhalefete bir kumpas hazırlanıyor
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'adaylık' açıklaması