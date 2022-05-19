Türkiye'nin ilk türbanlı valisi Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

19 Mayıs 2022 Perşembe, 13:41

1979 Ankara doğumlu olan Kübra Güran Yiğitbaşı imam hatip lisesi mezunudur. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nden mezun olan Yiğitbaşı, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansı yaptı. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ardından aynı fakültede yardımcı doçent ve doçent olarak çalıştı.

KÜBRA GÜRAN YİĞİTBAŞI KİMDİR?

2019 yılında Basın İlan Kurumu Genel Kurul temsilcisi olarak atanan Yiğitbaşı, 5 Ağustos 2021 tarihinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bakan yardımcısı görevine getirildi. 12 Mayıs 2022 tarihli 31833 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Afyonkarahisar valisi olarak atandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan bir gün önce 18 Mayıs 2022'de göreve başladı.

Kübra Güran Yiğitbaşı Türkiye'nin ilk türbanlı valisi oldu.

Burhan Selim Yiğitbaşı ile evli olan Kübra Güran Yiğitbaşı 3 çocuk annesidir.