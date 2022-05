TBMM'de türkü söyleyen milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu kimdir, nereli, eşi kim?

17 Mayıs 2022 Salı, 17:00

AKP’li Derince Belediyesi tarafından 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konseri iptal edilen sanatçı Aynur Doğan'a destek sürüyor. Son olarak, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konseri yasaklanan ve hedef gösterilen Aynur Doğan'a destek verdi. Kayışoğlu, TBMM'de Dar Hejiroke türküsünü söyledi.

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU KİMDİR?

Nurhayat Altaca Kayışoğlu 1978 yılında Tunceli'nin Pertek ilçesinde doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren Nurhayat Altaca Kayışoğlu serbest avukat olarak çalışıp Bursa Barosu'nun yönetimine girmeye hak kazanmıştır.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NUN SİYASİ HAYATI



2005 yılında SHP İl Yönetim Kurulu üyesi seçildi. 2006 yılında Bursa Barosu'nun en genç üyesi olarak yönetime girdi.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu 25 , 26 ve 27. Dönemde CHP'den Bursa Milletvekili seçilmiştir. Kayışoğlu, 26 ve 27. dönemde TBMM Divan katip üyeliği ve 27. dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Nurhayat Altaca Kayışoğlu, müzik ve tiyatro sevgisiyle tanınıyor.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU'NUN EŞİ KİM?



Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Gazeteci Yazar Yusuf Kayışoğlu ile evlidir ve bir çocuk annesidir.

NURHAYAT ALTACA KAYIŞOĞLU NEDEN TBMM'DE ŞARKI SÖYLEDİ?



Konuşmasında, Sertab Erener'in Eurovison'u kazandığı Every Way That I Can şarkısını seslendiren Kayışoğlu sözlerin bitimiyle "Söyleyebiliyoruz" dedi ve ardından Dar Hejiroke'ye geçti.

Kayışoğlu, türkünün bitiminde "Söyleyemiyoruz" diyerek protestosunu bitirdi. Kayışoğlu geçen yıl da iktidarı eleştirmek için kürsüden sözleri Dadaloğlu'na, bestesi Grum Yorum'a ait 'Yarın Bizimdir' türküsünü söylemişti.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu geçtiğimiz yıl da Meclis kürsüsünden "Dadaloğlu" türküsünü okumuştu. "Yasaklarla mücadele edecektiniz ama daha beter yasaklar getirdiniz" diyen Kayışoğlu, "Bu utançtan Türkiye'yi kurtarın'' ifadelerini kullandı.